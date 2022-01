IoInvio il servizio di spedizione online di Poste Italiane pratico, veloce ed economico

Molti italiani oggi spediscono i loro pacchi restando comodamente a casa. Poste Italiane offre un servizio di spedizione pratico, veloce ed economico pensato proprio per questo tipo di esigenza: Si tratta di IoInvio, che permette di spedire i propri pacchi sia in Italia che all’estero a tariffe economiche e in tutta comodità, senza nemmeno dover uscire di casa. IoInvio sta riscuotendo un grandissimo successo, confermandosi come il servizio più richiesto dagli italiani nell’ambito della consegna dei pacchi. Questo è certamente legato alla sua semplicità e praticità d’uso.

Come funziona il servizio

Con il servizio di IoInvio, è possibile effettuare spedizioni nazionali a partire da 6,90 euro (prezzo che varia in base al peso del pacco e alle garanzie accessorie scelte) in Italia e che prevedono addirittura il ritiro del pacco comodamente al domicilio del mittente. La gestione della spedizione avviene online, partendo dalla registrazione al portale.

Una volta creato il proprio profilo utente, per spedire un pacco è sufficiente fornire i dati del mittente e del destinatario (IoInvio permette tra le altre cose di gestire spedizioni multiple, ovvero più spedizioni contemporaneamente), selezionare il metodo di pagamento, il servizio accetta tutti i maggiori canali di pagamento (conto BancoPosta OnLine, carta di credito, PostePay, PayPal, portafoglio elettronico o carta prepagata e utilizzo del contrassegno, ove necessario, così da permettere al destinatario di pagare alla consegna) e prenotare il ritiro del pacco, che può avvenire già entro 24 ore dall’ordine, con consegna entro 3 giorni lavorativi per l’Italia e 3/5 giorni lavorativi oltre a quello della spedizione (sabato e festivi esclusi e salvo formalità doganali), per l’estero.

IoInvio permette infatti di inviare pacchi in più di 200 paesi nel mondo ed è possibile, soprattutto per le spedizioni all’estero, richiedere il servizio di assicurazione.

Gestione online tracking spedizione

Il mittente potrà monitorare e gestire la propria spedizione in qualsiasi momento grazie al comodo tracciamento online presente sul proprio profilo, sino alla consegna del pacco. Per quanto riguarda l’Italia il corriere in assenza del destinatario farà due tentativi di consegna e se entrambe le volte non dovesse trovarlo, farà due tentativi di chiamata per fissare un appuntamento per la consegna; per l’estero, invece, in caso di assenza del destinatario, il pacco sarà lasciato all’ufficio postale più vicino per permettere il ritiro in modo pratico.

Vantaggi di IoInvio

I vantaggi di questo servizio di Poste Italiane sono davvero moltissimi. Prima di tutto, è pratico perché si può gestire tutto online e non occorre recarsi personalmente presso uno sportello fisico. Oltre a questo, le tariffe sono effettivamente convenienti ed è possibile seguire il tracking della spedizione in qualsiasi momento, collegandosi alla propria area personale. Inoltre, non dimentichiamo che con IoInvio ci si affida ad un operatore leader nel settore della consegna della posta, ovvero Poste Italiane, che può vantare non solo una copertura totale del territorio, ma anche anni di esperienza nel gestire periodi di massima richiesta per le spedizioni.