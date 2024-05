Passaporti, da luglio rilascio e rinnovo anche negli uffici postali

Passaporti anche negli uffici postali. È l’annuncio fatto nei giorni scorsi da Poste italiane: dal mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali. Il rilascio dei passaporto non riguarderà dunque solo i comuni che rientrano nel progetto Polis ma progressivamente verrà esteso in tutti gli uffici postali. La novità promette così di intervenire in una situazione, quella dei ritardi e dei lunghi tempi di attesa per ottenere un passaporto, denunciata da tempo.

L’annuncio del servizio passaporti è arrivato dal Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’avanzamento del progetto Polis di Poste Italiane.

«La grande novità è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi – ha dichiarato il Direttore Generale – questo servizio interesserà progressivamente gli Uffici Postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri».

Polis, ha aggiunto Lasco, «procede spedito, ad oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 Uffici Postali in tutt’Italia. Su indicazione del Ministero dell’Interno ci siamo fatti parte attiva per l’estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle Questure e dei Commissariati, dallo scorso marzo abbiamo registrato più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio è attivo ed entro fine mese saranno già operativi oltre 130 uffici postali. Mi piace ricordare che oltre l’80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite Poste Italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l’ambiente».

UNC: “No a monopoli”

Bene il provvedimento in un contesto di emergenza ma, ha commentato l’Unione Nazionale Consumatori, no alla creazione di monopoli.

Sostiene il presidente dell’associazione Massimiliano Dona: «Bene, data l’emergenza e il caos che si sta verificando per il rinnovo dei passaporti. Bisogna dare modo agli italiani di andare all’estero anche in vista delle vacanze e, quindi, ogni provvedimento-tampone va bene. Sia chiaro, però, che questo servizio non deve restare a lungo in capo a un solo soggetto, trasformandosi in un monopolio alternativo alle questure. È necessario che il rilascio possa avvenire il più in fretta possibile anche altrove, ad esempio presso gli uffici anagrafi dei Comuni e questo perché, altrimenti, visto che oramai Poste Italiane opera sul mercato per innumerevoli servizi (dalla luce al gas, dalla telefonia ai servizi bancari) è evidente che si tratterebbe di un ingiustificato privilegio concesso dallo Stato a danno dei concorrenti».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!