Poste Italiane, da oggi nuovo pricing per la commissione dei bollettini e pagoPA

Scatta oggi il nuovo pricing del bollettino e dell’avviso pagoPA dai canali digitali pagoPA e siti PA. Da oggi infatti, informa la nota FuoriSacco di Poste, Poste Italiane modificherà la commissione per il pagamento del bollettino e dell’avviso pagoPA effettuato dai canali digitali pagoPA (AppIO e sito web pagoPA) e dai siti web degli Enti Creditori.

Nello specifico, oggi la commissione per il pagamento del bollettino e dell’avviso pagoPA dai canali digitali pagoPA e dai siti web degli Enti Creditori è pari a 1,50€ per tutte le fasce d’importo. Invece, dal 15 gennaio 2024 la commissione sarà ridotta da 1,50€ a 0,50€ per i pagamenti di importo inferiore o uguale a 50,00€. La commissione resterà invariata per gli importi superiori a 50,00€.

