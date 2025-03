Poste Italiane, da oggi scattano gli aumenti per spedire lettere e raccomandate (Foto Suzy Hazelwood per Pexels)

Scattano da oggi gli aumenti delle tariffe applicati da Poste Italiane. Spedire lettere, raccomandate e pacchi e ricevere atti giudiziari sarà più caro.

È quanto ricorda Assoutenti che sottolinea come spedire lettere, pacchi e raccomandate in Italia o verso paesi esteri sarà più caro sia per i consumatori che per le aziende, mentre gli automobilisti subiranno un rincaro delle spese di notifica delle multe stradali.

Servizi postali, le nuove tariffe

Come informa Poste nelle Condizioni economiche dei servizi postali universali, in vigore dal 31 marzo 2025, “nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la Delibera 51/25/CONS del 14 marzo 2025 varieranno le condizioni economiche dei Servizi Universali di corrispondenza e spedizioni così come di seguito indicato. Nello specifico, a partire dal 31 marzo 2025, varieranno le condizioni economiche dei servizi offerti tramite canali business e, a partire dal 3 aprile 2025, le condizioni economiche dei servizi offerti tramite canali retail”.

Nella nota di Posta ci sono tutte le tariffe che verranno applicate.

Ad esempio, sintetizza Assoutenti, per spedire una lettera di peso inferiore ai 20 grammi, la spesa passerà da 1,25 a 1,30 euro; per una raccomandata dello stesso peso la tariffa passa da 5,80 a 6,00 euro; la spesa per una lettera Assicurata dal formato standard, con valore assicurato fino a 50 €, varierà da 6,40 a 6,65 euro.

Per inviare un pacco in Italia con peso fino a 3 kg la tariffa sale da 9,90 a 10,30 euro, se lo stesso pacco è spedito all’estero il costo passa (Zona 1, peso fino a 1 kg) da 24,80 a 25,80 euro.

Anche gli automobilisti saranno interessati dai rincari tariffari – ricorda Assoutenti – Le spese di notifica degli atti giudiziari infatti, comprese le sanzioni per violazione del Codice della strada, salgono da 11,60 a 12,40 euro.

«Ci auguriamo che a tali rincari tariffari faccia da contraltare un miglioramento dei servizi resi all’utenza, in termini di puntualità nelle consegne di lettere e pacchi – afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Per quanto riguarda invece le multe stradali, occorre potenziare lo strumento delle notifiche digitali, ossia il Send, e la sua diffusione presso i cittadini: si tratta di un servizio che permette alla P.A. di inviare notifiche, atti e multe in modo digitale tramite l’app IO, abbattendo le spese postali in capo ai cittadini».

