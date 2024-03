Privatizzazione Poste Italiane, Movimento Consumatori: scorporare servizio universale e cybersicurezza

Se il Governo vuole procedere nella privatizzazione di Poste Italiane, “almeno si scorpori da Poste quanto è strategico per il servizio universale e la cybersicurezza” con la strategia nazionale di inclusione digitale, separando dunque il servizio pubblico dall’attività commerciale. È la posizione espressa dal Movimento Consumatori, in audizione oggi alla Camera dei Deputati.

L’associazione ha sottolineato quanto possa essere “ inopportuno, in un periodo storico caratterizzato da guerre commerciali e militari, procedere a privatizzare ulteriormente Poste Italiane”.

Verso una nuova privatizzazione

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 25 gennaio scorso, ha approvato in esame preliminare un provvedimento che “regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., tale da mantenere una partecipazione dello Stato, anche indiretta, che assicuri il controllo pubblico”, si legge nella nota di Palazzo Chigi.

“Le modalità di alienazione tenderanno anche a favorire la tutela dell’azionariato diffuso e la stabilità dell’assetto proprietario”, prosegue il comunicato. Secondo fonti stampa, la privatizzazione di Poste manterrà comunque in mano pubblica una quota non inferiore al 35%.

Privatizzazione Poste Italiane, MC: transizione digitale non è priva di rischi

Oggi il tema è stato affrontato in audizione dal Movimento Consumatori.

Secondo l’associazione, “se il Governo intendesse perseguire nell’intento di cedere al mercato un ulteriore 30% della partecipazione in Poste Italiane, sarebbe opportuno “mettere in salvo” la parte di servizio universale prestata dall’azienda e quella coinvolta su diverse strategie nazionali digitali, sottraendole alla quotazione in Borsa”.

Significa in pratica scorporare l’attività dedicata al servizio universale e alla strategia nazionale di inclusione digitale fornita nei confronti della Pubblica Amministrazione, separando l’attività di servizio pubblico e strategico da quella commerciale.

«A prescindere che sembra poco serio procedere all’alienazione delle quote di partecipazione del Ministero dell’Economia e delle finanze o di Cassa Depositi e Prestiti, senza attendere il rinnovo del contratto di servizio pubblico universale che è in scadenza il 31.12.2024 – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale di Movimento Consumatori – oggi abbiamo voluto ricordare alla Commissione IX della Camera, che il nostro Paese è nel bel mezzo della transizione digitale. E che tale transizione, che ci sta costando una fortuna, non è priva di rischi, anche geopolitici. Non solo per la privacy ma soprattutto per la sicurezza nazionale di molti servizi (ad esempio, ufficio passaporti, pago PA, servizi anagrafici, ecc). In tale situazione, quindi l’interesse generale del Paese non è recuperare 3 o 4 miliardi dalla cessione di quote pubbliche di azioni al mercato, ma dotare il nostro Paese di una strategia nazionale digitale che ci permetta di lavorare sullo sviluppo dei servizi digitali rendendoli davvero accessibili ai cittadini e sicuri. Questa operazione sarebbe molto meglio farla tramite un’apposita, nuova società pubblica, non quotata in Borsa, a cui destinare l’asset strategico dei rapporti digitali con la PA e il contratto di servizio universale, lasciando Poste Italiane libera di agire nel mercato».

