Sostegni alle famiglie, sussidi e bonus: giovedì il webinar per saperne di più

Sostegni alle famiglie, sussidi e bonus: è il tema del webinar di formazione promosso dal Movimento Difesa del Cittadino nell’ambito del Progetto Tris Recupero, curato dal presidente nazionale dell’associazione Antonio Longo.

L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre alle ore 17.00. Durante l’incontro si parlerà di reddito di inclusione, di bonus energia e dei vari provvedimenti di sostegno al reddito e di aiuto all’occupazione per fasce di popolazione in condizione di disagio e per famiglie in difficoltà economica.

Il Progetto TRIS si articola in tre linee di attività: consumi sostenibili ed economia circolare; educazione finanziaria e sovraindebitamento; transizione ed educazione digitale, intelligenza artificiale e consumatori. Il progetto ha il focus sul recupero, inteso in varie accezioni, fra le quali il recupero della credibilità, autostima e solvibilità economica per i soggetti sovraindebitati e il recupero e la consapevolezza della piena capacità di essere protagonisti e al passo dei tempi con l’innovazione tecnologica, superando il digital divide ed esplorando le nuove opportunità e rischi dell’Intelligenza Artificiale applicata ai comportamenti dei consumatori.

Questo il link per partecipare al webinar: https://zoom.us/j/96980295587?pwd=oAzwJ5pbJPn19jkWsKwFjKQUsQTxFF.1

Codice accesso: 102938

