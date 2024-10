Sovraindebitamento, progetto Riparto: potenziata la rete no profit per la gestione del debito

Viene potenziata la rete no profit gratuita del progetto Riparto, specializzato nella gestione del debito e delle situazioni di sovraindebitamento

Sovraindebitamento, Riparto: potenziata la rete no profit per la gestione del debito

Si estende il progetto Riparto, con più sportelli e assistenza a cittadini e piccole imprese vittime di una situazione di sovraindebitamento. È stata infatti potenziata la rete no profit gratuita specializzata nella gestione del debito e delle situazioni di sovraindebitamento.

Il progetto “Riparto – Rete di consulenza sul debito per la prevenzione, la gestione e la soluzione delle situazioni di sovraindebitamento e per la ripartenza”, promosso da Movimento Consumatori, Acli e Adiconsum, prosegue il percorso avviato nella prima edizione e oggi consolida e amplia la prima rete nazionale specializzata nel servizio di consulenza sul debito. Si tratta, spiega una nota, di 32 sportelli che assistono gratuitamente cittadini e microimprese con attività di prevenzione e nei percorsi per affrontare le situazioni di sovraindebitamento.

A supporto della rete territoriale è inoltre attivo un helpdesk gratuito da rete fissa e mobile collegato ad uno sportello “virtuale” al fine di offrire un primo sostegno alla cittadinanza in difficoltà. Le diverse attività del progetto Riparto permetteranno inoltre di raccoglie dati che contribuiranno ad alimentare un Tavolo di confronto permanente sul sovraindebitamento, strumento di analisi e di approfondimento trasversale e strategico, anche alla luce della nuova direttiva europea sul credito al consumo, che consentirà un monitoraggio del contesto italiano ed europeo e delle sue evoluzioni.

“Un effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza sociale ed economica – informa una nota congiunta – presuppone uno “stato” di inclusione finanziaria, una condizione che è sempre più rara nel nostro Paese, caratterizzato da un numero crescente di cittadini a rischio povertà o che oscilla tra la vulnerabilità e il sovraindebitamento”.

