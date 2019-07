Sole, mare e debiti. Prestiti per andare in vacanza: ecco come ritrovarsi con altre rate da pagare

Per il portale Legge3.it si conferma la tendenza di chiedere un prestito per andare in vacanza. Quest’anno la cifra si aggira sui 5 mila euro. Aumentano le richieste dei giovani under 30. Ma sono gli over 45 anni a ritrovarsi più spesso in difficoltà nel pagamento delle rate

Sole, mare e una marea di debiti. Un prestito di alcune migliaia di euro per pagarsi la vacanza estiva, magari in una meta esotica, convinti che 100 o 200 euro al mese da restituire per un po’ di tempo non siano un impegno enorme. E invece ci si indebita e, se si hanno altre rate in corso, le difficoltà sono dietro l’angolo.

È la fotografia scattata dal portale Legge3.it, che offre assistenza a chi si trova in situazioni di forte sovraindebitamento, e che conferma una tendenza già denunciata in questi anni. In molti si indebitano per andare in vacanza. C’è addirittura un aumento del 27% di richieste da parte di giovani sotto i 30 anni, anche se sono gli over 45 ad incontrare le maggiori difficoltà.

Il fenomeno, dice Legge3.it, era già stato evidenziato da portali comparatori Facile.it e Prestiti.it, che parlavano di un debito complessivo contratto per pagare le ferie di quasi 100 milioni di euro, da restituire in rate che si protraggono anche per 39 mesi, ovvero più di 3 anni. Secondo Legge3.it il prestito chiesto in media per andare in vacanza quest’anno si aggira sui 5 mila euro, 200 euro in più rispetto alle stime dello scorso anno.

«Una somma che per mesi e mesi andrà a pesare sul bilancio domestico, unendosi ad affitto, bollette e spesa, e che come per moltissime persone, alla lunga diventa insostenibile».

Prestito per la vacanza: chi lo chiede e chi non può pagare

Il fenomeno preoccupa perché è diminuita l’età di chi chiede un prestito per partire. C’è un aumento di quasi il 27% da parte di giovani under 30.

«Spesso spinti dal desiderio di conoscere il mondo e le altre culture, talvolta mossi da pressioni sociali per creare un proprio status (nella vita reale, quanto sui social networks), richiedono prestiti per l’acquisto di vacanze che non possono permettersi – dicono dal portale – Sebbene tendano a prediligere mete più lontane, i giovani chiedono prestiti più contenuti (tra i 3.500 e i 4.300 €), probabilmente perché optano per strutture recettive e voli dai prezzi più contenuti».

La restituzione della somma richiesta è però più difficoltosa per gli over 45 anni perché in molti casi hanno già altri pagamenti dilazionati. E si ritrovano perciò in poco tempo a dover pagare più rate nello stesso mese, raggiungendo una somma totale importante.

«L’idea di concedersi un viaggio esotico, e di pensare solo in un secondo momento alla questione del pagamento, è una forte tentazione per chiunque. Si tende a pensare che quei 100-200 euro mensili non saranno poi un gran problema da restituire – ha detto Gianmario Bertollo, fondatore del portale Legge3.it – In realtà, in Italia ci sono 2 milioni di famiglie in stato di sovraindebitamento irreversibile, e altre 500.000 in situazione di forte indebitamento, al punto che noi riceviamo in media 1.000 richieste di assistenza al mese sul sito www.legge3.it, con dei picchi nei mesi successivi le vacanze estive o di Natale. Milioni di persone che hanno chiesto soldi in prestito e che ora non riescono a restituire».