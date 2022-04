Stretta sui Pos? Potrebbero anticipare a giugno le multe per chi non accetta le carte

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare una stretta sui Pos e il via da giugno alle sanzioni per chi non accetta i pagamenti con carta

In arrivo una stretta sui Pos? Così sembra secondo alcune informazioni stampa, che prevedono l’anticipo a giugno di quest’anno delle sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con carta e bancomat.

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbero trovare posto nuove misure di contrasto all’evasione e fra queste le multe previste per chi rifiuta di accettare pagamenti elettronici e digitali attraverso il Pos. L’obbligo infatti c’è, dal 2014, ma le sanzioni non sono mai partite.

Le multe per chi rifiuta i pagamenti con carta dovevano partire da quest’anno ma il termine era slittato al 1° gennaio 2023. Si parla di una multa di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Con la stratta sui Pos le sanzioni potrebbero entrare in vigore prima, dal 30 giugno.

Codacons: bene multa per gli esercenti, misura attesa da otto anni

Il Codacons si dichiara “assolutamente favorevole” al possibile anticipo a giugno dell’entrata in vigore delle multe a carico degli esercenti per la mancata accettazione di pagamenti effettuati attraverso carte di credito e di debito.

«Già a partire dal 2014, grazie al decreto legge numero 179/2012 del Governo Monti, era stato introdotto in Italia l’obbligo per negozianti e professionisti di accettare i pagamenti con Pos, misura poi confermata ed estesa a partire dall’1 luglio 2020 dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio (n. 124/2019) – dice il presidente Codacons Carlo Rienzi – Nessuna delle due norme, tuttavia, aveva introdotto sanzioni per gli esercenti che rifiutavano pagamenti con carte e bancomat. Questo ha portato ad una situazione paradossale in cui ancora oggi numerosi negozianti in tutta Italia, pur possedendo il Pos, impediscono ai clienti di pagare con moneta elettronica, consapevoli che non andranno incontro ad alcuna multa».

«Ora finalmente le cose potrebbero cambiare e, grazie alle sanzioni per chi rifiuterà i pagamenti digitali, sarà possibile rendere davvero efficace la misura che introduce l’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con Pos – prosegue Rienzi – Condividiamo tuttavia le richieste dei commercianti di abbattere le commissioni sui pagamenti elettronici, per incentivare l’uso di carte e bancomat ed eliminare qualsiasi scusante verso chi ostacola il Pos».

Confesercenti: stretta sui Pos? Prima tagliare le commissioni

Confesercenti chiede invece che prima vengano ridotte le commissioni pagate dagli esercenti.

«Prima di un’eventuale ‘stretta sui Pos’, bisognerebbe procedere finalmente al taglio sostanziale delle commissioni pagate dagli esercenti sulla moneta elettronica, più volte promesso ma realizzato solo in minima parte», dice Confesercenti.

La sigla dice che il numero di Pos attivi è molto aumentato negli ultimi anni. Nel 2020 i Pos attivi erano 3,4 milioni, un milione in più dei 2,4 milioni disponibili nel 2017.

«Servono incentivi, non sanzioni, a partire da un taglio significativo dei costi d’utilizzo di carte e bancomat», prosegue Confesercenti.

«Siamo favorevoli ad incentivare la moneta elettronica: un vantaggio per tutti, visti i rischi di sicurezza derivanti dalla gestione del contante. È però essenziale individuare un reale e concreto punto di incontro tra le misure di incentivazione alla moneta elettronica e le esigenze delle imprese, accompagnando tali misure con decise riduzioni delle commissioni applicate per l’accettazione di carte di credito e di debito, da azzerare per importi fino a 50 euro. Va promossa, allo stesso tempo, la competizione tra carte di credito e di debito e i sistemi di pagamento tecnologicamente più evoluti, come quelli next-gen, il cui costo per gli esercenti è già oggi notevolmente inferiore: un dato di fatto che non è più possibile ignorare».

