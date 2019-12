Tredicesime in arrivo, si può andare dal dentista e pagare il mutuo

Oltre l’89% delle tredicesime in arrivo verrà usato per pagare rate, mutuo, tasse, prestiti e bollette. Quasi il 10% per visite mediche e spese sanitarie. Per i consumi di Natale rimarrà poco più del 10%. I dati di Federconsumatori

Tredicesima in arrivo, ecco come verrà spesa

Tredicesime in arrivo, si può andare dal dentista. Oppure comprare quel paio di occhiali che andrebbe rinnovato ormai da qualche tempo. Quasi il 10% della tredicesima che le famiglie incasseranno a metà dicembre se ne andrà in visite mediche e spese sanitarie che sono state rimandate per qualche tempo.

Altre classiche voci di spesa sulle quali confluirà la tredicesima sono prestiti, mutui e affitti (oltre il 23%), tasse di vario tipo (quasi il 20%), bollette e utenze (oltre il 22%). Il resto potrà essere usato per i consumi, anche se non rimane tantissimo.

Federconsumatori: tredicesime in arrivo per 38,5 miliardi di euro

«A breve saranno accreditate sui conti di lavoratori e pensionati le tredicesime, il cui ammontare complessivo si attesta quest’anno a circa 38,5 miliardi di euro – dice Federconsumatori – Si tratta di un momento di ossigeno che consentirà alle famiglie di respirare e di dedicarsi, seppure con un atteggiamento ancora piuttosto contenuto, agli acquisti di Natale».

Ben l’89,5% del monte tredicesime sarà eroso da rate, mutui, bollette, tasse e visite mediche, evidenzia infatti l’associazione, che ha stimato la ripartizione delle spese coperte dalle prossime tredicesime.

Le scadenze di dicembre sono infatti molte e dietro l’angolo e così «gran parte dell’importo delle tredicesime sarà eroso dalle spese per rate di prestiti, mutui, affitti, assicurazioni, tasse, bollette e, non ultime, le visite mediche. La maggiore disponibilità economica, unita alle lunghe liste di attesa della sanità pubblica, spingono molte famiglie a rimandare a questo momento dell’anno controlli, visite specialistiche e appuntamenti con il dentista».

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, infatti, il 9,8% del monte tredicesime sarà destinato a visite e prestazioni mediche, acquisto di occhiali da visita, anticipi per apparecchi acustici o comunque in spese attinenti all’ambito sanitario.

Per i consumi di Natale rimane il 10%

Per quanto riguarda le voci che eroderanno in misura maggiore le tredicesime degli italiani spicca, in testa, quella relativa a prestiti, mutui e affitti, la cui incidenza si conferma al 23,1%. Seguono, in forte crescita, i costi di bollette e utenze, a cui sarà destinato il 22,20% dell’importo totale (lo scorso anno tale percentuale si fermava al 21,7%). Al terzo posto, col 19,95% degli importi incassati, c’è il pagamento delle tasse, dalla Tari alla Tasi all’Imu e a vari bolli.

Per regali, pranzi e cenoni di Natale ed eventuali viaggi rimarrà appena il 10,35% dell’ammontare delle tredicesime, pari a 3,98 miliardi di euro.