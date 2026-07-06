Finto rinnovo della tessera sanitaria, allerta del Ministero Salute su nuova truffa

Stanno arrivando false comunicazioni, via sms o email, che invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Allerta del Ministero della Salute: è un tentativo di truffa

Ancora comunicazioni truffaldine sul finto rinnovo della tessera sanitaria. Se ricevete un’email o un sms che invita a rinnovare la tessera sanitaria che “sta per scadere” per evitare “l’interruzione del servizio” cancellate tutto: è una truffa. L’allarme viene dallo stesso Ministero della Salute: in questi giorni stanno circolando false comunicazioni, a mezzo e-mail e SMS, che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta ancora una volta di una campagna di phishing che vuole sottrarre dati sensibili e personali, che poi possono essere usati per scopi illeciti, come la clonazione dei documenti, la rivendita delle informazioni ottenute, o altri tentativi di frode. Una campagna analoga c’era stata anche all’inizio dell’anno.

Come funziona la truffa

Come funziona la truffa? Le comunicazioni invitano la potenziale vittima a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda poi a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali. E nel finto sito web si chiede di compilare un modulo con numerosi dati personali, sensibili e di pagamento.

Il Ministero della Salute ribadisce che non invia comunicazioni con link per rinnovare la tessera sanitaria né richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

La tessera sanitaria è valida 6 anni e, in assenza di furto o smarrimento, non è necessario fare nessuna richiesta di rinnovo perché la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza.

Eventuali richieste vanno fatte esclusivamente attraverso i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate. Se si ricevono comunicazioni sospette e inviti come quelli truffaldini denunciati dal Ministero, non bisogna cliccare sui link, non bisogna fornire dati personali, sensibili o di pagamento e bisogna invece cancellare immediatamente il messaggio. Per informazioni ufficiali, il Ministero raccomanda di fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.

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