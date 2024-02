Frodi da criptovalute, MDC in campo con il progetto TRIS-Recuperoᵌ

Consapevolezza e istruzione sono ancora i “migliori alleati” nella lotta alle frodi da criptovalute. Un tema che è stato al centro della giornata di formazione che il Movimento Difesa del Cittadino ha svolto sabato 10 febbraio a Milano nell’ambito del progetto TRIS – Recuperoᵌ.

«Con l’avvento delle criptovalute, si è aperto un mondo di opportunità finanziarie senza precedenti – ha detto Francesco Luongo, avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie – Al contempo, tuttavia, sono emerse anche sfide significative, tra cui un aumento delle frodi e delle truffe a danno dei meno informati. È essenziale che i consumatori comprendano appieno i rischi e le implicazioni legali connessi all’utilizzo delle criptovalute, al fine di proteggere i propri interessi finanziari e la propria sicurezza».

Educazione finanziaria contro i rischi delle criptovalute

Nell’ambito delle attività dedicate dal progetto TRIS all’educazione finanziaria, si è svolto dunque l’incontro formativo in cui è emerso come «un’educazione adeguata possa contribuire significativamente a ridurre il rischio di incorrere in truffe e a promuovere un utilizzo responsabile delle criptovalute».

Luongo ha anche citato «l’emblematico caso della New Financial Technology, con sede in provincia di Treviso, riuscita a rastrellare centinaia di milioni di euro da almeno 6.000 risparmiatori promettendo guadagni favolosi grazie all’utilizzo di mirabolanti algoritmi, ma, in realtà, ponendo in essere il classico schema Ponzi». Posto che le monete virtuali offrono un «enorme potenziale per l’innovazione finanziaria e la decentralizzazione», secondo Luongo restano però «cruciali» per i consumatori «consapevolezza e istruzione» cioè «i nostri migliori alleati nella lotta contro le frodi nel mondo delle criptovalute».

Il progetto TRIS – Recuperoᵌ del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Promuove attività su tre linee di azione: consumi sostenibili ed economia circolare, educazione finanziaria e sovraindebitamento, transizione ed educazione digitale con intelligenza artificiale e consumatori.

L’obiettivo complessivo del progetto è quello di favorire processi di informazione e formazione per i cittadini consumatori, promuovere l’aumento della conoscenza e la consapevolezza dei diritti, sviluppare un percorso di crescita individuale e collettiva e di capacità critica di fronteggiare i cambiamenti imposti dalla società.

