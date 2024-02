San Valentino è bello, se non si incappa in una truffa romantica (Foto Pixabay)

San Valentino è bello se non si incappa in una truffa romantica. Nella miriade di inganni in cui i cittadini possono incappare, è particolarmente insidioso e quanto mai emotivamente difficile da affrontare la situazione di chi incappa in una love scam, o romance scam o appunto truffa romantica. Che di romantico non ha nulla perché fa credere alla sua vittima di essere coinvolta in una bella storia d’amore per sottrarle denaro. Come? Attraverso la leva emotiva del sentimento e con il pretesto di problemi di salute, o situazioni personali di difficoltà o addirittura con la promessa di viaggiare da un paese all’altro per stare finalmente insieme.

L’insidia è grande e ha ripercussioni pesanti anche perché chi si rende conto di essere stato truffato spesso aspetta del tempo prima di denunciare, perché prima deve riconoscere – e non è facile – di essere stato ingannato. E che la love story era invece una truffa.

Udicon: attenzione alla truffa romantica e ai suoi danni emotivi

Il richiamo a fare attenzione viene, in occasione di San Valentino, da Udicon che vuole mettere in guardia i consumatori dalle truffe romantiche online, o love scam. È una frode sempre più diffusa che sfrutta i sentimenti delle persone per estorcere loro somme di denaro anche molto ingenti.

“La Love Scam, o truffa romantica, si manifesta attraverso la creazione di profili falsi su social media e siti di incontri – spiega l’Udicon – Individui senza scrupoli approfittano della vulnerabilità emotiva delle vittime, instaurando relazioni amorose fasulle e successivamente chiedendo denaro con pretesti ingannevoli”.

«La Love Scam non colpisce solo il portafoglio, ma può infliggere gravi danni emotivi – afferma la presidente nazionale Udicon Martina Donini – Invitiamo tutti a essere cauti e a seguire le precauzioni e i nostri consigli e quelli delle Istituzioni per evitare di cadere vittima di questa forma di raggiro. Invitiamo i consumatori a diffondere consapevolezza su questo fenomeno e a segnalare eventuali casi sospetti. È necessario rimanere vigili e consapevoli online. La prudenza è il nostro scudo virtuale, un atto di amore e protezione verso noi stessi e gli altri».

Truffa romantica, si possono perdere migliaia di euro

Le somme richieste e sottratte nelle truffe romantiche o romance scam possono possono arrivare a raggiungere anche le centinaia di migliaia di euro, denuncia la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

“Si tratta di uno dei raggiri più dolorosi di cui si può cader vittima in quanto, colpendo la sfera dei sentimenti, ferisce il desiderio di felicità, lasciando l’amaro in bocca per essere stati manipolati nel peggiore dei modi, creando un danno psico-fisico oltre a quello economico”, avverte online la Polizia Postale.

Chi sono le vittime? Spesso sono donne di varia estrazione sociale, intorno ai 50 anni, che magari vengono da una relazione finita male e diventano preda di falsi corteggiatori sui sociale. Oppure, un po’ meno secondo la Polizia Postale, sono uomini che si lasciano abbindolare da truffatori che si fingono donne, con account social e profili provocanti, e che si presentano come modelle o ricche ereditiere.

Quanto la vittima è invece una donna, in generale i criminali si presentano come uomini avvenenti, spesso imprenditori o militari in servizio in altri paesi, addirittura in territori di guerra, con lavori di alto livello, e fanno credere di essere single, separati o vedovi.

“Le foto risultano in realtà rubate dalla rete – spiega la Polizia Postale – e i profili sono costruiti presentando situazioni verosimili; da qui iniziano i primi scambi di messaggi che si intensificano nel tempo arricchendosi di particolari sempre più intimi sulla propria vita. Si comincia così a creare un legame con il truffatore, che si rivela entusiasmante per la vittima che ha la sensazione di essere tornata a vivere, immersa in una nuova e travolgente storia d’amore proiettata nel futuro”.

Ma dopo aver instaurato questo falso rapporto di amicizia virtuale, ecco scattare la trappola: i truffatori cominciano a chiedere denaro con la motivazione di problemi di salute oppure perché vogliono comprare il biglietto aereo, raggiungere la vittima, addirittura comprare casa insieme. E se la vittima dipende ormai da quel legame e lo considera sincero, il danno diventa enorme: perché se invia denaro arriva a perdere molti soldi. E poi c’è il devastante impatto emotivo di chi si ritrova ingannato e ferito nei sentimenti. E la difficoltà a denunciare tutto questo.

Come difendersi dalla truffa romantica?

La polizia suggerisce intanto di controllare su un comune motore di ricerca il nome e le immagini del profilo delle persone che chiedono questo tipo di attenzioni, verificando che non vi siano già segnalazioni da parte di altri utenti; di diffidare di chi invia messaggi utilizzando un italiano spesso sgrammaticato; non fidarsi di chi chiede denaro con insistenza e denunciare l’accaduto senza pagare.

In occasione di San Valentino, allora, Udicon ricorda alcuni consigli di buon senso che possono però fare la differenza: non accettare richieste di amicizia da sconosciuti, verificare i profili online, controllare se ci sono amicizie in comune. Fondamentale è interrompere il contatto e bloccare lo sconosciuto alla prima richiesta di denaro. Non condividere informazioni personali sensibili: mai fornire dati della carta di credito o del conto corrente online. E infine “essere cauti con le richieste emotive: attenzione alle storie drammatiche e alle richieste finanziarie basate su problemi personali o di salute”.

