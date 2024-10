Telepass, l’allerta: campagna di phishing sfrutta il logo dell’azienda

Telepass è vittima di una campagna di phishing che, attraverso false email, promette premi per carpire i dati personali dei clienti. L’allerta viene dalla stessa azienda, estranea alle email in circolazione.

Ma come si articola la campagna di phishing che sfrutta il logo Telepass?

Le email pubblicizzano la possibilità di ottenere gratuitamente un “kit emergenza auto” partecipando a un sondaggio contenente domande relative ai servizi forniti dall’azienda. Alla fine del sondaggio, una schermata informa che si può riscattare il premio cliccando un link; se si prosegue, si chiede all’utente di inserire i propri dati personali e, successivamente, gli estremi della carta di credito al fine di addebitare una commissione di 2€ per ricevere il presunto premio. Inseriti i dati richiesti, una pagina di caricamento simulerà il tentativo di pagamento non andato a buon fine.

Attenzione perché l’email e il finto sondaggio hanno l’obiettivo di ottenere le informazioni personali dei clienti Telepass, compresi gli estremi delle carte di credito.

Non bisogna dar seguito alla richiesta e non bisogna cliccare sui link inviati.

“Telepass non è in alcun modo collegata a questa iniziativa – ribadisce l’azienda – e invita tutti i clienti a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che si ricevono: in nessun caso l’azienda richiede dati riservati, informazioni finanziarie o password di accesso ai servizi Telepass tramite link contenuti in messaggi non richiesti e sondaggi”.