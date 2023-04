Tutti i vantaggi della carta Oro American Express

La carta Oro American Express è una soluzione che garantisce numerosi vantaggi proposta da American Express, marchio che vanta una fama internazionale importante. Si tratta di una carta di credito che consente a chi la possiede di fare shopping con la massima tranquillità sia nei punti vendita tradizionali che online. Non stiamo parlando di una carta di debito: questo vuol dire che per poterla usare non c’è bisogno di essere in possesso, nel momento in cui l’acquisto viene effettuato, della cifra che deve essere spesa; il saldo dovuto può essere versato anche in un momento successivo, in base al tipo di contratto che è stato firmato.

Come funziona la American Express Oro

Prendendo in esame pro e contro della American Express Oro , si scopre che non è prevista una soglia di spesa prestabilita, fermo restando che non si può contare su credito – per così dire – infinito. Ciascun impiego è subordinato a un iter di convalida che si fonda su vari fattori presi in considerazione, fra i quali l’importo relativo all’operazione che deve essere autorizzata, il livello abituale di spesa e il reddito di chi possiede la carta. Un altro aspetto significativo è la velocità con la quale vengono effettuati i pagamenti della carta. Nel caso in cui si abbia in mente di affrontare un esborso significativo o comunque più alto rispetto al normale, il consiglio è di comunicarlo ad American Express in anticipo, affinché eventuali necessità particolari possano essere soddisfatte.

Come fare per ottenere la carta American Express Oro

È necessario rispettare alcuni requisiti specifici per poter ottenere la carta Oro di American Express. Bisogna, in particolare, aver compiuto 18 anni ed essere residenti in Italia, o comunque avere un indirizzo italiano di corrispondenza. Occorre, poi, possedere un conto corrente postale o bancario in Italia, partendo dal presupposto che l’Iban che si fornisce deve essere quello di un conto corrente e non quello di una carta prepagata. Un altro requisito da cui non si può prescindere è quello relativo al reddito lordo, che deve essere pari almeno a 11mila euro all’anno. È facoltà di American Express richiedere una prova effettiva del reddito che viene segnalato. Qualora tutti i requisiti indicati nelle righe precedenti siano soddisfatti, la carta di credito di American Express può essere richiesta e ottenuta.

Che cosa serve per richiedere la carta

Al momento della richiesta è indispensabile avere a portata di mano il proprio Iban e la carta di identità, o comunque un documento di identità in corso di validità, come per esempio la patente o il passaporto. È necessario, inoltre, avere con sé il codice fiscale, la tessera sanitaria o la carta di identità elettronica. Il primo anno, per l’utilizzo della carta American Express Oro non è previsto alcun pagamento, mentre a partire dal secondo anno si applica un costo di 14 euro al mese. Volendo è possibile anche richiedere una carta supplementare, che dopo il primo anno gratis ha un costo annuale di 83 euro a partire dal secondo anno. Nel caso in cui la carta supplementare venga richiesta con la carta base, dal secondo anno la quota che deve essere versata è di 10 euro.

Quali benefici offre American Express Oro

Come si è accennato, non sono pochi i vantaggi che derivano dall’utilizzo di American Express Oro, carta di credito che permette di ottenere ogni anno voucher per 50 euro da utilizzare per i viaggi. Chi possiede questa carta, inoltre, ha la possibilità di iscriversi al Programma Priority Pass in maniera gratuita, così da poter accedere a più di 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo. Qualora si utilizzi la carta Oro American Express per prenotare un soggiorno in una struttura che fa parte del programma The Hotel Collection American Express tramite il portale di viaggi di American Express, si ha la possibilità di ottenere un credito, per una cifra massima di 100 dollari, che può essere sfruttato per il bar, per il ristorante, per la spa o per altri servizi accessori dell’hotel. Ancora, una promozione online permette di usufruire di uno sconto di 200 euro per gli acquisti che vengono effettuati con la carta. Da segnalare il servizio clienti attivo 24 ore su 24.

