Economia circolare, Italia conserva il primato ma è alta la dipendenza dall’import di materie prime

“Bene, ma non benissimo” per l’economia circolare in Italia. Il Paese mantiene la leadership in Europa ma la dipendenza dall’importazione di materie prime è doppia rispetto alla media della Ue. L’Italia deve decidere se rafforzare il vantaggio o perdere in competitività, mentre un’accelerazione nella circolarità può rilanciare il made in Italy.

Il Rapporto 2025 sull’economia circolare del Circular Economy Network (CEN), promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con ENEA e presentato oggi, restituisce un quadro contraddittorio, spiegano i promotori, ma ancora sostanzialmente positivo sullo stato della circolarità in Italia.

Economia circolare, Italia

L’Italia mantiene il suo primato per livelli di circolarità, in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 Paesi UE ma in prima posizione nel confronto con le altre principali economie europee (Germania, Francia e Spagna). E aumenta la produttività delle risorse, con un miglioramento del 20% rispetto al 2019.

Allo stesso tempo, però, la dipendenza dalle importazioni di materiali rimane elevata. Nel 2023 è stata pari al 48% del fabbisogno complessivo, valore nettamente superiore a quello dell’UE che nello stesso anno si è attestato al 22%. Il costo delle importazioni è salito da 424,2 Mld€ nel 2019 a ben 568,7 Mld€ nel 2024, con un aumento del 34%.

Il Rapporto sull’economia circolare, spiega una nota, evidenzia “la necessità di accelerare perché un aumento della circolarità – con una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e un incremento dell’uso di materie prime seconde – può contribuire a rilanciare il made in Italy e migliorare la competitività delle imprese”. Secondo una stima di Cassa Depositi e Prestiti l’adozione di pratiche circolari ha generato, nel 2024, un risparmio di 16,4 miliardi di euro per le imprese manifatturiere.

I benefici si riflettono sull’ambiente e contribuiscono al percorso di decarbonizzazione e al contrasto alla crisi climatica. La Commissione europea stima in 45 miliardi di euro, per i 27 paesi UE, il risparmio annuo dei costi energetici adottando modelli di maggiore circolarità.

Economia circolare, bisogna fare di più

Il Rapporto è stato presentato durante la Conferenza nazionale sull’economia circolare, che si è svolta a Roma.

“Bene ma non benissimo”, parte così l’intervento di Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che ha aperto la conferenza esponendo i principali indicatori che fotografano l’impegno dell’Italia nell’economia circolare.

“In un contesto economico e politico incerto, con l’aggravarsi di conflitti internazionali, in cui anche le materie prime giocano un ruolo fondamentale, l’Italia deve decidere se rafforzare la sua leadership nella circolarità o perdere questo vantaggio – spiega Ronchi – Per far decollare davvero l’economia circolare dobbiamo cambiare prospettiva. Oggi si punta troppo sulla gestione dei rifiuti e troppo poco su azioni a monte, come progettare prodotti che durano di più, si riparano facilmente e si possono riutilizzare”.

Per il presidente della Fondazione, infine, “bisogna rendere più convenienti per tutti, sia per chi produce sia per chi consuma, le scelte sostenibili; usare la leva fiscale per premiare chi riduce gli sprechi e introdurre criteri circolari anche negli acquisti pubblici. L’economia circolare non è solo una buona idea per l’ambiente, ma è un’occasione concreta di innovazione e sviluppo”.