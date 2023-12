“Ricomincio da tRe”, il progetto dei Consumatori per riuso, riciclo e consumo sostenibile

Le associazioni dei consumatori lanciano il progetto “Ricomincio da tRe” per educare al riuso, al riciclo e al consumo sostenibile. L’iniziativa verrà presentata ufficialmente domani presso il Museo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa di Portici-Napoli nell’ambito della manifestazione Expo Consumatori e il Villaggio della Sostenibilità.

In Italia il riciclo ha prodotto nell’ultimo anno un “tesoretto” da oltre 3,2 miliardi di euro. Questo il valore economico generato per il Paese dalla pratica del riciclo in termini di recupero dei materiali, energia risparmiata, taglio alle emissioni di gas serra. Un percorso virtuoso che ora 12 associazioni dei consumatori del Cncu hanno deciso di sostenere e implementare attraverso l’innovativo progetto “Ricomincio da tRe”. Le 12 associazioni che hanno presentato il progetto sono Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa Del Consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori Utenti (Ctcu), Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa Del Cittadino, Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi.

Nel dettaglio, il valore della materia recuperata grazie al riciclo è di oltre 2 miliardi di euro, quello dell’energia prodotta dalla valorizzazione energetica dei rifiuti di imballaggio raggiunge i 20 milioni. Il valore economico calcolato sui risparmi delle emissioni di gas serra grazie al riciclo e al recupero energetico è di 609 milioni, mentre l’indotto economico generato dalla filiera è pari a 614 milioni. Il risparmio di energia primaria derivante da fonti fossili non consumata grazie al riciclo è stata pari a 56,19 terawattora, grazie al riciclo è stata evitata l’immissione di più di 10,2 milioni tonnellate di CO2 in atmosfera (dati Conai).

“Ricomincio da tRe”, il progetto

Il progetto “Ricomincio da tRe” – promosso con il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi Antitrust – è dedicato all’educazione ad un consumo sostenibile e all’economia circolare attraverso una serie di iniziative mirate dirette proprio ai consumatori.

Ci sarà un vero e proprio ECO-Tour con un bus che farà tappa in almeno 50 città di tutte le regioni italiane ed eventi che, a livello locale, coinvolgeranno in primo luogo i cittadini a partire dai più giovani, le amministrazioni locali, le autorità e gli enti del terzo settore. Tra i partner, Trenitalia, Busitalia ed Enilive (Eni Sustainable Mobility) parteciperanno all’iniziativa rispettivamente attraverso la fornitura di Bio Bus e biocarburante HVO.

Nell’ambito del Tour, saranno ideate e realizzate attività ludiche tese a favorire la cultura del riuso e di uno sviluppo sostenibile:

raccolta di plastica con il coinvolgimento di giovani/studenti con la donazione di alberi in rapporto ai chili di plastica raccolta e l’impegno, in collaborazione con l’amministrazione locale, alla loro piantumazione;

raccolta/donazione di RAEE/abiti e materiali usati per una loro rigenerazioni/riutilizzo-riciclo.

Alla presentazione dell’iniziativa domani 12 dicembre (ore 9:30 presso il Museo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa di Portici-Napoli) il primo albero sarà scambiato simbolicamente e sarà Alberto Rossi, testimonial d’eccezione del progetto Ricomincio da tRe, attore italiano e volto storico della soap opera Un Posto al Sole, a donarlo. Interverranno inoltre Vincenzo De Luca – Presidente della Regione Campania; Massimo Bitonci – Sottosegretario Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Antonio Parenti – Direttore Rappresentanza Italiana della Commissione Europea. Presenteranno le soluzioni tecniche scelte per l’iniziativa dell’ECO tour Giuseppina Pisaniello – Head of Specialities and Additive, Enilive (Eni Sustainable Mobility) e Paolo Ghezzi – Direttore Tecnico Bus Italia.

QUI il programma di Expo Consumatori e Villaggio della Sostenibilità

