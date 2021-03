Come creare un’efficace strategia di web marketing

Chiunque voglia giocare un ruolo da protagonista sul web e sviluppare un’attività online di lunga durata deve investire in strumenti e strategie di digital marketing che valorizzino la propria presenza online e che agiscano su più fronti, dai motori di ricerca al sito, dalle e-mail ai social network, tenendo conto di tutti i possibili punti di contatto con i potenziali clienti nel loro percorso di navigazione.

Obiettivo che non è affatto semplice da raggiungere se non grazie all’aiuto di professionisti come per esempio Eviblu, agenzia web marketing con competenze trasversali che sappia interpretare al meglio le esigenze del cliente e attuare tecniche e strategie digitali che senza la giusta competenza ed esperienza rischiano di essere inefficaci.

Oggi un’azienda che voglia comunicare in modo efficace e raggiungere un target mirato di persone deve approcciarsi agli strumenti di web marketing in modo consapevole tenendo conto di molteplici fattori. Per questo motivo abbiamo deciso di fornire alcuni consigli su come fare pubblicità su Google in modo efficace, tale da aumentare la propria reputazione e credibilità su internet.

Identificare il proprio target

Come un negozio attira più clienti se si trova in una zona di passaggio e si promuove con la distribuzione di volantini e altre tecniche di comunicazione offline, così anche un sito web ha un maggior impatto se può essere visto da molti utenti e utilizza gli strumenti di web marketing in modo personalizzato dal punto di vista grafico e comunicativo per rendersi immediatamente riconoscibile agli occhi del pubblico.

Il digital marketing è l’insieme delle attività messe in atto per emergere sul web, sviluppare una rete commerciale e avviare un dialogo con i propri clienti. Per raggiungere questi obiettivi, il punto di partenza è sempre l’identificazione del proprio target che si effettua svolgendo un’analisi quanto più approfondita possibile delle persone a cui ci si rivolge: non si può certo pensare di poter attirare l’attenzione di tutti gli utenti della rete! Una volta individuato il target, è necessario studiarne abitudini e stili di vita in modo da porre in essere una strategia di digital marketing mirata in grado di fornire soluzioni alle esigenze delle buyer personas.

Ottimizzare il sito per i motori di ricerca

L’obiettivo più urgente per chiunque voglia farsi conoscere sul web è quello di aumentare la propria visibilità migliorando la posizione delle pagine del proprio sito, blog o e-commerce nelle SERP, ovvero nei risultati dei motori di ricerca. Per attrarre sempre più clienti è quindi indispensabile pianificare un’ottima strategia SEO (Search Engine Optimization) che permetta di posizionare la propria pagina in cima alle ricerche quando un utente digita una query.

La SEO si attua attraverso l’ottimizzazione della struttura del sito, dei codici HTML, del contenuto e dell’usabilità, aspetti che vanno curati nei minimi dettagli per rendere piacevole l’esperienza di navigazione. Un ulteriore aspetto da considerare è la link building, ovvero la costruzione di collegamenti che portino al nostro sito. I link in entrata rappresentano uno dei principali fattori di ranking, il che significa che vengono presi in considerazione dai motori di ricerca per definire il posizionamento di una pagina web nei risultati delle ricerche in quanto ne attestano la qualità.

Social Media e email

Data l’inarrestabile espansione dei social media è evidente come una presenza strutturata sui canali social comporti degli indubbi vantaggi per chi desidera farsi conoscere sul web. Uno dei risvolti positivi di una buona strategia di Social Media Marketing (SMM) è quello di aumentare la brand awareness, ovvero il grado di conoscenza di un marchio da parte degli utenti. Fare advertising sui social network aiuta anche ad acquisire nuovi contatti e interagire con i potenziali clienti.

Non va inoltre sottovalutato il ruolo fondamentale che ancora oggi ricopre il canale email, che è quello che restituisce alle aziende il maggior ROI. Le email promozionali e le newsletter sono molto efficaci come strumento per intercettare nuovi contatti e aumentare il fatturato, a patto però che si evitino gli invii massivi e indifferenziati, che arrecano solo disturbo, e che si opti piuttosto per campagne calibrate sulle esigenze specifiche di cluster di destinatari.

Automation marketing e Web analytics

Come abbiamo visto, il web offre un’ampia scelta di strumenti per realizzare una strategia di digital marketing. Per gestire il tutto nei tempi e nei modi giusti, un asso nella manica sono i sistemi di marketing automation, che permettono di rendere autonomi processi ripetitivi che sottraggono tempo e risorse. Questa tecnologia è in grado di profilare automaticamente i contatti in base alle azioni eseguite sul sito, sui social o sulle email ricevute al fine di predisporre campagne promozionali personalizzate e attuare strategie di up-selling e cross-selling in maniera del tutto automatica.

Infine, tra gli strumenti che non possono mancare in un’efficace strategia di web marketing figurano le tecnologie di analytics, che consentono di monitorare tutte le azioni intraprese, misurando con precisione anche il più piccolo progresso, in modo da poter costruire un sistema di ottimizzazione per la propria attività grazie alle informazioni utili ottenute.