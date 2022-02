Identità digitale europea, la Commissione lancia una piattaforma online

La Commissione europea lancia la piattaforma sull’identità digitale europea. Bruxelles ha infatti lanciato una piattaforma online per raccogliere i feedback delle parti interessate e dare forma al futuro portafoglio europeo di identità digitale.

Lo scorso 3 giugno 2021, infatti, la Commissione ha proposto «un’identità digitale affidabile e sicura per tutti gli europei, che comprende il portafoglio di identità digitale».

Bruxelles ricorda che questi portafogli digitali personali permetteranno ai cittadini di identificarsi digitalmente, archiviare e gestire dati relativi alla loro identità, nonché i documenti ufficiali in formato elettronico. Possono includere una patente di guida, prescrizioni mediche o diplomi.

Il portafoglio di identità digitale

«Grazie a questo portafoglio, – dice la Commissione europea – i cittadini potranno provare la propria identità quando necessario per accedere ai servizi online, condividere documenti digitali o semplicemente provare uno specifico attributo personale, come l’età, senza rivelare la propria identità o altri dati personali non necessari. I cittadini avranno il pieno controllo dei dati che condividono in ogni momento e l’uso del portafoglio sarà completamente volontario».

La Commissione ha invitato gli Stati membri a lavorare su un insieme di strumenti che affrontino gli aspetti tecnici del futuro sistema, nel pieno rispetto delle discussioni legislative in seno al Parlamento e al Consiglio, che si svolgono in parallelo e in linea con il loro esito. Questa comune “cassetta degli attrezzi” è prevista per settembre 2022.

Identità digitale e servizi

Nel giugno 2021 la Commissione europea ha proposto un’identità digitale “affidabile e sicura” per tutti i cittadini. A livello pratico, spiegava la Commissione, col portafoglio di identità digitale si potrà accedere a servizi online pubblici e privati, specialmente quelli che richiedono un’autenticazione forte dell’utente. Si potrà ad esempio accedere a un conto bancario o richiedere un prestito, presentare la dichiarazione dei redditi, immatricolarsi all’università nel proprio paese di origine o all’estero e svolgere molte altre attività per le quali si utilizzano i normali mezzi di identificazione.

L’identità digitale europea potrà dunque essere usata per usufruire di servizi pubblici, chiedere un certificato di nascita o certificati medici oppure segnalare un cambio di indirizzo, aprire un conto in banca, noleggiare un’auto, fare il check-in in albergo, presentare la dichiarazione dei redditi.

