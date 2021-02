Insieme per un’Internet migliore, domani è il Safer Internet Day

Insieme per un’Internet migliore, è lo slogan del Safer Internet Day.

La giornata mondiale per la sicurezza in Rete è stata istituita e promossa dalla Commissione europea e si celebra dal 2004. L’obiettivo è quello di promuovere un uso più sicuro e responsabile di internet e delle nuove tecnologie, soprattutto fra i giovani e i bambini. Il Safer Internet Day si svolgerà domani in oltre 150 paesi fra cui l’Italia. Quest’anno l’evento sarà solo online sul sito www.generazioniconnesse.it.

Are you ready for tomorrow?

On #SaferInternetDay, we’ll be millions of change-makers, joining forces together for a better internet across over 170 countries!

Discover the wealth of (online) events and activities you can join at https://t.co/GatEKNz8WA pic.twitter.com/Y4uwsZfd68

— Safer Internet Day (@safeinternetday) February 8, 2021