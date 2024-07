Intelligenza artificiale, algoritmi e concorrenza: l’Antitrust crea l’Unità Data Science

Intelligenza artificiale, analisi dei dati e degli algoritmi con tecniche avanzate, consulenze e sviluppo di progetti su tecniche informatiche: sono i nuovi strumenti che l’Antitrust si è dotata a sostegno delle sue indagini e dell’attività di tutela dei consumatori attraverso l’Unità Data Science dell’Autorità. L’Antitrust ha infatti creato al suo interno una Unità Data Science con l’obiettivo di mantenersi al passo delle sfide dell’era digitale.

L’Unità Data Science, spiega una nota stampa, avrà il compito di supportare tutte le attività istituzionali attraverso consulenze specialistiche e lo sviluppo di specifici progetti in materia di dati, tecniche informatiche, intelligenza artificiale e algoritmi.

«La creazione dell’Unità Data Science rappresenta un passo importante per garantire la concorrenza e per proteggere i consumatori – ha commentato il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli – Questo è il compito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e questo è quanto continueremo a fare nell’era dei dati, aggiungendo competenze specifiche per ottenere nuovi strumenti d’ausilio alla nostra attività quotidiana».