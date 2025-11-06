Intelligenza artificiale, CNCU-Regioni: al via tavolo per governance etica

“Intelligenza artificiale: etica, opportunità e rischi” è al centro dell’annuale sessione CNCU-Regioni. Istituito un tavolo per la partecipazione di società civile e associazioni dei consumatori alle politiche pubbliche sull’IA

Intelligenza artificiale al centro dell’annuale sessione programmatica del CNCU-Regioni in corso a Ravenna. Fino a domani si svolgerà infatti il tradizionale appuntamento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), quest’anno dedicato al tema “Intelligenza artificiale: etica, opportunità e rischi”.

Tavolo permanente per una governance etica

L’incontro riunirà rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni dei consumatori per approfondire le implicazioni etiche, sociali ed economiche dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla tutela dei cittadini e dei consumatori.

Una delle novità emerse nel corso degli appuntamenti di ieri è l’istituzione di un tavolo permanente per una Carta dei diritti algoretici. La direzione in cui le associazioni dei consumatori si muovono è quella di una governance etica dell’intelligenza artificiale, pubblica, partecipata, trasparente e condivisa, nella quale “le associazioni dei consumatori assumono un ruolo strategico di garanzia dei diritti e promotrici di un’innovazione sostenibile, etica e trasparente”.

«L’intelligenza artificiale non può essere lasciata all’autoregolazione del mercato – ha dichiarato il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – ma deve essere governata attraverso processi partecipativi che pongano al centro la persona, la dignità e i diritti dei cittadini digitali. Il tavolo permanente che proponiamo rappresenta uno strumento concreto per costruire una governance etica e condivisa dell’IA, capace di contribuire in modo qualificato all’aggiornamento biennale dell’AI Act europeo».

Verso una Carta dei diritti algoretici

La proposta è arrivata durante il panel “Verso una Carta dei Diritti Algoretici: regolazione ed etica dell’intelligenza artificiale”, coordinato da Assoutenti. Durante i lavori, è stata annunciata appunto la creazione di un tavolo permanente tra le associazioni dei consumatori del CNCU, il Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e la Pontificia Accademia per la Vita, con l’obiettivo di contribuire all’aggiornamento biennale previsto dalla legge nazionale di recepimento dell’AI Act europeo del 17 settembre 2025.

Il tavolo vuole essere un luogo di confronto e cooperazione, che garantisca la partecipazione della società civile e delle associazioni dei consumatori alla definizione delle politiche pubbliche sull’intelligenza artificiale, assicurando che lo sviluppo tecnologico resti ancorato ai principi di etica, trasparenza e tutela dei diritti umani.

L’iniziativa, spiega Assoutenti, si inserisce nel percorso di redazione della Carta dei Diritti Algoretici, documento aperto promosso dalle associazioni dei consumatori in collaborazione con istituzioni e mondo accademico, fondato su quattro pilastri:

Etica e trasparenza come prerequisiti della fiducia digitale;

Partecipazione civica e inclusione come basi della cittadinanza algoritmica;

Aggiornamento normativo continuo in sinergia tra CNCU, AGID, CNU e Accademia Pontificia per la Vita;

Educazione e comunicazione come strumenti di consapevolezza e prevenzione.

«L’intelligenza artificiale non è solo una sfida tecnologica, ma una questione di diritti – aggiunge Melluso – Solo integrando competenze, responsabilità e partecipazione sarà possibile garantire che l’IA diventi davvero una leva di equità, crescita e progresso umano».