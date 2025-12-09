Intelligenza artificiale, la Ue avvia indagine antitrust su Google

La Commissione europea ha avviato un’indagine su Google per l’uso dei contenuti degli editori e dei creator su YouTube per i servizi di intelligenza artificiale AI Overviews e AI Mode

La Commissione europea avvia un’indagine antitrust per verificare se Google abbia usato i contenuti degli editori online e i video caricati su YouTube per lo sviluppo dei suoi servizi di intelligenza artificiale, AI Overviews e AI Mode. L’indagine esaminerà se Google ha usato i contenuti di editori web e creator su YouTube per fornire servizi basati sull’AI generativa nelle pagine dei risultati di ricerca o per addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa, senza riconoscere un adeguato compenso e senza offrire la possibilità di rifiutare l’uso dei contenuti.

La decisione arriva in un contesto di tensione con le Big Tech, se si considera che solo nel fine settimana dopo quasi due anni di indagini, resistenze e pressioni politiche, l’Unione europea ha inflitto a X – il social network di Elon Musk – una multa da 120 milioni di euro per violazione della legge sui servizi digitali- Digital Services Act (Dsa).

L’intelligenza artificiale di Google

L’indagine sarà condotta con procedura prioritaria. Se provate, le pratiche contestate violerebbero le norme europee sulla concorrenza, che vietano l’abuso di posizione dominante.

“L’intelligenza artificiale sta apportando innovazioni straordinarie e numerosi vantaggi alle persone e alle imprese in tutta Europa, ma questo progresso non può andare a scapito dei principi fondamentali delle nostre società – ha detto Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva – Per questo motivo stiamo indagando se Google abbia imposto termini e condizioni inique agli editori e ai creatori di contenuti, mettendo in una posizione di svantaggio gli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale concorrenti, in violazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza”.

AI Overviews e AI Mode

La Commissione teme che Google possa aver usato il contenuto degli editor web per i servizi basati sull’intelligenza artificiale, “AI Overviews” e “AI Mode”, sulle sue pagine dei risultati di ricerca senza un adeguato compenso agli editori e senza offrire loro la possibilità di rifiutare tale utilizzo dei loro contenuti.

Se si apre infatti Google per fare una ricerca, oggi AI Overviews mostra sintesi generate dall’intelligenza artificiale in risposta alla domanda dell’utente, risposta che svetta in cima a tutti i risultati, comprime i contenuti e spesso finisce per sostituire altre ricerche. AI Mode è una scheda di ricerca simile a un chatbot che risponde alle domande degli utenti in uno stile colloquiale.

La Commissione, informa una nota di Bruxelles, indagherà in che misura la generazione di AI Overviews e AI Mode da parte di Google si basi sui contenuti degli editori web senza un adeguato compenso e senza la possibilità per gli editori di rifiutare senza perdere l’accesso a Google Search. Molti editori dipendono infatti da Google Search per il traffico degli utenti.

Un timore simile riguarda i video e i contenuti di YouTube che verrebbero usati per addestrare i modello di intelligenza artificiale generativa di Google, sempre senza adeguato compenso e senza dare ai creator la possibilità di rifiutare l’uso dei contenuti. Un’indagine del genere, ha risposto Mountain View, “rischia di ostacolare l’innovazione in un mercato sempre più competitivo”. Gli europei meritano “le tecnologie più avanzate”, afferma un portavoce, che ha espresso la piena volontà di Google a continuare a lavorare “a stretto contatto con il settore dell’informazione e quello creativo” per accompagnare tutti nella transizione verso l’era dell’IA. (Fonte: Ansa)