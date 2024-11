SPECIALE. Mirko Mischiatti, Poste: Intelligenza artificiale e tlc, benefici, vantaggi e rischi per i consumatori

La prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale viene dall’Europa, che si è data l’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. La legislazione segue un approccio basato sul rischio: maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe saranno le regole. È il primo corpus legislativo del questo genere al mondo.

Parla Mirko Mischiatti, Poste Italiane

Sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale sul mondo delle telecomunicazioni e del digitale, come pure sull’impatto che l’AI avrà sulla tutela dei consumatori, abbiamo sentito il parere di Mirko Mischiatti, Direttore della Digital, Technology & Operations di Poste Italiane, che si sofferma sulla sfide poste dall’intelligenza artificiale sui servizi digitali e sulle telecomunicazioni.

«L’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nei servizi digitali e, in particolare, nel settore delle telecomunicazioni, pone sfide rilevanti che richiedono un approccio attento e strategico per trarre il massimo valore da questa tecnologia. Da un lato, i benefici sono evidenti: la possibilità di creare agenti e assistenti digitali in grado di supportare gli utenti nelle loro attività, l’impiego di algoritmi avanzati capaci di apprendere e prevenire potenziali frodi, come nel campo delle telecomunicazioni, sono solo alcuni esempi di come l’IA possa migliorare i servizi. Tuttavia, è essenziale garantire che l’uso e la gestione dei dati e delle informazioni siano conformi ai principi di riservatezza e sicurezza, rispettando il GDPR e il nuovo AI Act. Questo non è importante solo per la protezione dei dati, ma anche per favorire lo sviluppo di un ecosistema che mantenga la competitività dell’Italia e dell’Europa a livello globale. Inoltre, la mancanza di una strategia chiara che faciliti un’adozione estesa dell’IA, attraverso soluzioni basate su cloud e una solida governance del dato, potrebbe limitare chi desidera investire in questa tecnologia. Infine, è fondamentale considerare il ruolo del controllo umano per monitorare l’accuratezza dei modelli, minimizzare i bias e prevenire la “discriminazione algoritmica”, assicurando così piena trasparenza e affidabilità delle soluzioni per gli utenti finali».

Ma quali sono i rischi che l’intelligenza artificiale pone ai consumatori?

Spiega Mischiatti: «Nel settore delle telecomunicazioni, uno dei rischi più significativi riguarda la possibile violazione della privacy e l’uso improprio della tecnologia per diffondere disinformazione. L’intelligenza artificiale, in grado di elaborare grandi quantità di dati personali per vari scopi, espone gli utenti a potenziali rischi di tracciamento eccessivo e rielaborazione delle informazioni. Questo, a sua volta, può portare a problematiche come la creazione di bias o la penalizzazione di specifici gruppi di utenti, che devono essere contrastate attraverso un monitoraggio rigoroso di ogni fase della catena di utilizzo dei dati».

Per leggere l’intervista integrale, clicca qui.

“Governance dell’AI e tutela dei consumatori. Il ruolo delle Autorità indipendenti” è il convegno che Consumers’ Forum ha organizzato per il 27 novembre: l’evento approfondirà il rapporto fra intelligenza artificiale, diritti della persona, mercato e imprese.

di Help Consumatori in collaborazione con Consumers’ Forum

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!