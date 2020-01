Internet & social network, Facebook è primo ma in flessione, sale Instagram

A settembre dello scorso anno 41,6 milioni di utenti medi giornalieri hanno navigato in rete per un totale di 113 ore di navigazione mensile a persona. Google e Facebook segnano tendenze in flessione mentre continua la crescita di Amazon, usata ormai da oltre la metà della popolazione. Fra i social network si afferma sempre di più Instagram, che continua a seguire un trend crescente.

Sono i dati contenuti nell’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni, diffuso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che analizza le tendenze complessive del traffico dati, delle tlc, dei media, dell’editoria e del settore postale.

Nel focus che riguarda internet e i social media, Google, leader per utenti unici, con 41 milioni pari al 68% della popolazione, registra una contrazione del 2,8% della propria audience su base annua. Analogo andamento, con una flessione dell’1,1% di utenti unici, anche per Facebook, seguito comunque da 37 milioni di utenti in media, il 62% degli italiani. Amazon ormai è usato dal 52% della popolazione con un’audience in costante crescita.

Social network: sale Instagram

Analizzando l’audience dei principali social network, Facebook con 35,5 milioni di utenti unici si conferma la piattaforma maggiormente frequentata nonostante dati in lieve flessione nel confronto con l’anno scorso (a settembre 2018 erano 35,7 milioni).

Prosegue la tendenza alla crescita di Instagram (gruppo Facebook) utilizzato da 26,5 milioni di utenti unici (+4,1 mln di utenti rispetto a settembre 2018 quando erano 22,3 milioni).

Linkedin e Pinterest sono entrambi in crescita (+3,2 milioni di utenti ciascuno rispetto a settembre 2018) e in aumento sono anche gli utenti di Twitter che raggiunge i 10,9 milioni di utenti unici (+2,3 milioni nel confronto annuale). Continua l’andamento positivo per l’audience dei restanti social network, fatta eccezione per Snapchat.