La fibra di carbonio: il materiale leggero ad elevate prestazioni

La fibra di carbonio è un materiale a struttura filiforme che viene impiegato per innumerevoli destinazioni industriali vista la sua elevata resistenza meccanica e di isolamento termico. Oggi scopriamo da vicino questo utilissimo materiale attraverso la sua composizione, il suo impiego e le sue principali caratteristiche. Negli ultimi anni questo materiali è stato impiegato con grande successo per la realizzazione di sci, biciclette, racchette da tennis, chitarre e caschi da protezione. La sua versatilità è conosciuta da tempo anche dall’industria tessile, spaziale e medicale di cui trovi componenti e fogli come quelli che trovi su rs components catalogo. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’argomento.

Tutti gli usi della fibra di carbonio

Auto da corsa, bici innovative ma anche canne da pesca, archi e persino rivestimenti, orologi e costumi professionali da nuoto. Questi sono solo alcuni degli utilizzi della fibra di carbonio nel campo industriale e produttivo per cui vale la pena conoscere tutte le sue caratteristiche e le innumerevoli proprietà che possiamo annoverare. Nell’arco della tua vita ti sarà capitato di utilizzare oggetti di carbonio quotidianamente perché è un materiale usato anche per tavoli delle sale radiologiche, stampelle ortopediche, carrozzine, protesi, oppure archi da violino, automobili e caschi di protezione per le due ruote.

Cos’è la fibra di carbonio?

La fibra di carbonio è un materiale a struttura sottile e filiforme che si ottiene dalla composizione di carbonio e due o più materiali come la resina. La realizzazione di questo materiale passa attraverso l’intrecciatura dei panni in tessuto di carbonio che vengono messi in posa o in immersione con altri materiali che fungono da collanti. È apprezzato per la sua capacità di isolamento termico, di resistenza agli sbalzi delle temperature e all’effetto di agenti chimici. Inoltre offre proprietà ignifughe e anisotrope, per cui è resistente, durevole e affidabile nel tempo.

Le proprietà

La fibra di carbonio è conosciuta con l’acronimo di CFRP, ovvero Carbon Fiber Reinforced Polymer. A dire il vero la fibra di carbonio non è un materiale ma un componente a base di carbonio e altri elementi. Essendo a bassa densità garantisce i più svariati usi a seconda del tipo di matrice con cui viene rinforzato e trattato, motivo per cui può essere lavorato per ottenere resistenza al peso e resistenza meccanica senza trascurare anche l’effetto estetico finale. Un utilizzo molto interessante è quello che lo vede impiegato per la realizzazione dei mezzi di trasporto perché, grazie al ridotto peso, consente di risparmiare notevolmente sul consumo di carburante.

L’impiego nello sport

Per le stesse ragioni ha trovato grande fortuna nella realizzazione dei costumi professionali da nuoto in quanto garantisce leggerezza e velocità in acqua, migliorando visibilmente le performance degli atleti che li indossano. È anche per questo che lo trovi tra i materiali di produzione delle biciclette, delle auto da corsa, delle racchette e degli accessori sportivi per la corsa. Insomma la fibra di carbonio è un materiale essenziale per l’industria e per qualsiasi settore produttivo che risulta essere leggero, versatile ed economico grazie anche ai vantaggi che assicura anche dopo utilizzi intensivi e frequenti.