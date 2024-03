La Nintendo Switch offre la possibilità di divertirsi in compagnia in qualsiasi luogo e momento

Nintendo Switch: come giocare in due e i migliori titoli

La Nintendo Switch offre la possibilità di divertirsi in compagnia in qualsiasi luogo e momento. I due Joy-Con, affiancati alla console, si presentano come controller separati, il supporto posteriore integrato consente allo schermo della console di mantenersi in posizione eretta su superfici piane.

Nel seguente articolo, analizzeremo dettagliatamente come sfruttare la modalità multiplayer a due giocatori sulla Nintendo Switch , illustrando la procedura per configurare i due Joy-Con come controller indipendenti.

Per gli appassionati del gioco in gruppo, presenteremo anche la modalità di gioco a distanza per la Nintendo Switch, consentendo ai giocatori di utilizzare ciascuno la propria console Switch.

Questa guida si rivolge principalmente ai possessori di Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED, mentre per coloro che possiedono una Nintendo Switch Lite è possibile giocare online poiché i Joy-Con sono fissi e non removibili.

Giocare in due con Nintendo Switch

Per configurare i Joy-Con come due controller separati si può procedere immediatamente se il gioco scelto supporta il multiplayer locale. È sufficiente premere i due pulsanti di sblocco sul retro della console, accanto ai Joy-Con, e farli scorrere verso l’alto.

In questa modalità, gli unici tasti che mantengono le loro funzioni originali sono Home, Screen e +/-. Sul Joy-Con rosso, ad esempio, la X diventa A, la A diventa la B, e così via; mentre su quello blu, i tasti direzionali assumono le nuove funzioni di B, Y, X e A.

La Nintendo Switch offre la possibilità di sfruttare il gioco in rete locale, una funzionalità praticamente utile quando si desidera collegare due console Switch senza dover condividere i Joy-Con.

A questo punto, il procedimento deve essere replicato dal nostro amico con la sua Switch, che a sua volta deve possedere una copia del gioco scelto sulla console. Una volta giunti alla schermata del gioco in rete, è sufficiente selezionare la stanza precedentemente creata per unirsi al gioco e iniziare immediatamente a giocare.

Se il gioco in questione supporta il multiplayer online, invece, come ad esempio Nintendo Sport o Fortnite, è possibile giocare con amici a distanza senza la necessità di disconnettere e configurare i Joy-Con.

In questo contesto, è fondamentale che tutti i partecipanti siano dotati di Nintendo Switch Online, un requisito indispensabile per fruire del multiplayer online su qualsiasi gioco.

Per integrare Nintendo Switch Online alla propria console, è sufficiente aprire l’app Nintendo eShop dalla schermata principale, confermare l’account, selezionare la voce “Registra un codice” e successivamente confermare l’attivazione dell’abbonamento.

Questo consentirà ai giocatori di accedere al vasto mondo del multiplayer online, offrendo la possibilità di sfruttare appieno le funzionalità di gioco a distanza con gli amici.

Quali sono i migliori giochi per 2 per la Nintendo Switch?

Sicuramente tra i migliori giochi multiplayer quelli di Mario Bros sono tra i più belli: Mario Kart, Mario Party, Luigi’s Mansion 3 e Super Mario Wonder.

Il personaggio dell’idraulico baffuto è diventato un’icona intramontabile nel mondo dei videogiochi. Creato dalla mente geniale di Shigeru Miyamoto, Mario ha assunto il ruolo di protagonista in una vasta gamma di giochi appartenenti a diverse serie di successo.

L’enorme successo di questi giochi è evidenziato dalle impressionanti cifre di vendita, che hanno superato complessivamente gli 800 milioni di copie. La sua presenza costante nel panorama videoludico è diventata sinonimo di divertimento, avventura e nostalgia per intere generazioni di appassionati di videogiochi.

Altri giochi multiplayer sono i “piacchiaduro”, tra cui spiccano Arms e Super Smash Bros: quest’ultimo distribuì 12 milione di copie nel giro di un mese.Tra i “platform”, invece, troviamo It Takes Two non è un’esclusiva Nintendo Switch, proporrei Splatoon 3 e Kirby’s Return to Dream Land Deluxe.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!