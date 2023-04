Piattaforme online, Osservatorio Agcom: aumentano gli utenti dell’ecommerce

Crescono gli utenti delle piattaforme di ecommerce. Streaming on demand, ai primi posti Netflix, Amazon Prime e Disney+. I dati sulle piattaforme online dell’Osservatorio sulle Comunicazioni Agcom

Crescono gli utenti delle piattaforme di ecommerce, con una navigazione di oltre 3 ore a persona nell’arco di un mese. Al primo posto c’è Amazon, seguito a distanza da eBay. Per i servizi video on demand a pagamento, il confronto su base annua evidenzia una flessione degli utenti unici (sono poco meno di 15 milioni). Ai primi posti per utenza ci sono Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Lo sguardo dettagliato sull’andamento delle piattaforme online viene dall’ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni (01/2023) pubblicato dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativo all’ultimo trimestre 2022. L’Osservatorio contiene i dati su telefonia, televisione, quotidiani, poste e piattaforme online.

Piattaforme online ed ecommerce

Analizzando i dati di utilizzo delle piattaforme online, nel mese di dicembre 2022 circa 43,8 milioni di utenti unici hanno navigato in rete in media per un totale di oltre 68 ore.

Ai primi posti della graduatoria si confermano l’insieme di siti web e applicazioni che hanno a riferimento i big player internazionali (Alphabet/Google, META/Facebook, Amazon, Microsoft), seguiti da quelli di alcuni tra i principali gruppi editoriali nazionali (Cairo Communication/Rcs Mediagroup, GEDI Gruppo editoriale, Fininvest/Arnoldo Mondadori Editore, MFE/Mediaset).

L’analisi delle piattaforme online di e-commerce evidenzia, con 38,3 milioni di utenti unici a dicembre 2022, una crescita rispetto allo stesso mese del 2021 (+1,8 milioni).

Ai primi posti ci sono siti e app di ecommerce di proprietà di Amazon, con 36,5 milioni di utenti unici (in crescita del 10,6% rispetto a dicembre 2021), seguiti da quelli di eBay che ottiene 19,1 milioni di utenti unici (in crescita di +15,9%) e di Adevinta/Subito.it visitati da 11,3 milioni di internauti (con un +19%).

Piattaforme di video on demand a pagamento

Per quanto riguarda l’andamento delle piattaforme di video on demand a pagamento, a dicembre 2022, con 14,9 milioni, si riscontra una flessione di oltre 1,5 milioni rispetto allo stesso mese del 2021.

La crescita più alta in termini di utenti unici è per Disney+.

In media, nel corso dell’anno, Netflix registra infatti 8,9 milioni di utenti unici (+1,9% rispetto al medesimo periodo del 2021) seguita da Amazon Prime Video con 6,5 milioni (+7,1%), ma è Disney+, con in media oltre 3,5 milioni di utenti unici, che realizza la crescita più intensa (+33,7%). Dazn, che raggiunge i 2,3 milioni di utenti unici, mostra una flessione del 5,1% rispetto agli utenti medi registrati nel corso del 2021.

C’è però un calo generale nel tempo di navigazione sui siti di streaming video a pagamento. L’Osservatorio Agcom evidenzia infatti una flessione del 23,3% rispetto a dicembre 2021.

L’analisi sul tempo complessivamente trascorso dai navigatori sulle diverse piattaforme nel 2022 rileva una flessione del 13% relativamente a Netflix (che da 432 milioni di ore del 2021 passa a 376 milioni di ore). Il tempo speso su Amazon Prime, invece, cresce del 10,9% (da 62 milioni di ore nel 2021 a 69 milioni di ore nel 2022). Analogamente, anche Disney+ e Dazn registrano una crescita delle ore complessive trascorse dagli utenti (che passano, rispettivamente, da 19 a 30 milioni di ore e da 8 a 9 milioni di ore di navigazione complessive nel 2021 e 2022), mentre Now/Sky non mostra variazioni di rilievo (si mantiene intorno ai 3 milioni di ore).

