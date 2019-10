Ricarica da 5 e 10 euro (meno 1), Altroconsumo segnala Vodafone all’Agcom

Altroconsumo denuncia: nelle ricariche Vodafone più economiche c’è 1 euro di traffico in meno in cambio di 3 giga per la navigazione da usare entro un mese. Ma il cliente non ha scelta

Fai una ricarica da 10 euro e te ne ritrovi 9 di traffico disponibile. Da 5 euro e ne hai 4. Certo, hai in cambio 3 giga di traffico dati per la navigazione da smartphone, ma li devi consumare nello stesso mese e comunque non hai libertà di scelta.

Per questo motivo Altroconsumo ha deciso di segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) la pratica di Vodafone per le ricariche di piccola taglia. Senza il consenso dell’utente, denuncia l’associazione, la compagnia trattiene un euro dai tagli di ricarica più economici dando in cambio 3 giga per la navigazione da smartphone.

«Il meccanismo è piuttosto semplice, in pratica chi acquista una ricarica Vodafone da 5 o da 10 euro non ha più lo stesso importo corrispondente di traffico telefonico, ma si ritrova soltanto con 4 o 9 euro disponibili – spiega Altroconsumo – In cambio l’azienda offre 3 giga di traffico internet che, però, devono essere consumati entro lo stesso mese. Non si tratta di una libera scelta, l’utente non ha infatti possibilità di fare altrimenti se non acquistare questa nuova modalità di ricarica o scegliere tagli superiori. Quindi, se non utilizza il traffico dati o se il suo piano tariffario ha già le soglie sufficienti per il proprio consumo, di fatto questi 3 giga aggiuntivi risulteranno del tutto inutili».

L’associazione ha deciso di inviare una segnalazione all’Agcom per chiedere di porre fine a questa pratica.