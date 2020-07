Video on Demand e lockdown, gli italiani preferiscono film e animazione

Sono film e animazione i generi più apprezzati durante il lockdown, e subito dopo, dagli italiani chiusi in casa che hanno passato il tempo sulle piattaforme di Video on Demand.

L’intrattenimento on Demand ha visto aumentare infatti la fruizione di film, cresciuti più delle serie televisive (che sono tradizionalmente il genere più visto con queste modalità) e del magico mondo dell’animazione, legato all’esigenza di intrattenere i bambini con cartoon e supereroi (Disney e Marvel ringraziano).

Video on Demand, più 73% col lockdown

È quanto emerge da un focus di GfK Sinottica su dati del periodo compreso tra il 27 gennaio e il 14 giugno 2020.

Durante il lockdown, dunque, il tempo dedicato alla fruizione di Video on Demand è aumentato del 73% rispetto al periodo precedente all’epidemia.

Chiusi in casa, gli italiani hanno spostato l’intrattenimento online e hanno visto film, serie, cartoon. Questa abitudine non sembra essersi allentata con la fase 2, quanto il tempo dedicato alle piattaforme Video on Demand è rimasto comunque sopra la media.

Un dato che si allinea alle abitudini precedenti, in una quotidianità per gli altri versi stravolta e dilatata, è invece il picco della fruizione di contenuti durante il weekend, tipico delle piattaforme on demand, che è rimasto invariato anche durante il lockdown.

I generi più apprezzati: film e animazione

Cambiano invece i contenuti scelti e fruiti sulle piattaforme.

«Durante il periodo di confinamento, infatti, c’è stata – spiega l’analisi di GfK – una riscoperta delle narrazioni lunghe, con una decisa crescita della fruizione dei Film, che sono passati da una visione nella settimana media del 49% prima del lockdown ad una del 64% nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 maggio 2020. Anche con l’inizio della Fase 2 gli italiani sono rimasti affezionati a questo tipo di contenuto, che è stato scelto dal 61% dei fruitori on demand nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 14 giugno».

Durante il confinamento cresce anche la fruizione delle serie tv, ma in modo meno marcato. Sono da sempre il genere più visto nel mondo on demand. E passano da una visione del 55% prima del confinamento al 62% raggiunto nel pieno della crisi Coronavirus. Anche in questo caso, la fruizione delle serie tv è rimasta più alta della media anche in seguito (con un 61% nella Fase 2).

Scende nettamente (dal 17% al 7%) la fruizione dello sport, e questo è naturale, considerata la cancellazione delle manifestazioni sportive.

Aumenta invece l’intrattenimento con cartoon, supereroi e quant’altro sia utile per intrattenere i bambini. «Il mondo dell’Animazione, al contrario, ha fatto registrare – conclude Gfk – un picco di fruizione durante il periodo del confinamento (dall’11% al 16%) probabilmente legato alla necessità, colta dal mercato, di intrattenere i più piccoli durante le lunghe giornate passate in casa».