VPN sulla Smart TV: 4 vantaggi

Le Smart TV sono diventate un accessorio indispensabile all’interno delle nostre case trasformando la visione di film, serie, show in un’esperienza incredibile grazie alla qualità delle immagini e del suono che migliora sempre di più con ogni nuovo modello. Ma proprio come qualsiasi altro smart gadget, anche questo ha bisogno di supporto per la privacy e le restrizioni geografiche. Una VPN sulla Smart TV può rendere tutto migliore come vediamo come in questo articolo.

Le basi dei server VPN e DNS

Una rete privata virtuale, o VPN, è un software per la privacy e la sicurezza che crittografa le tue connessioni e nasconde il tuo indirizzo IP. Questo è importante, perché l’indirizzo IP è in grado di rivelare molte informazioni sensibili, dalla tua città al tuo codice postale. Tuttavia, nascondendo l’indirizzo IP originale, è possibile far risultare il collegamento da un posto diverso nel mondo, proteggendo la tua identità digitale.

Oltre alla VPN, esiste anche un altro acronimo che bisogna conoscere: DNS, cioè Domain Name System, questo funge da traduttore tra l’utente e Internet perché in realtà non si parlano la stessa lingua. Ad esempio, quando si digita YouTube.com nel browser, il DNS fa sapere al computer che si desidera visitare il sito 208.65.153.238. E questo vale anche nel caso della Smart TV. Quindi, quando scegli una VPN, assicurati di sceglierne uno con un servizio DNS in modo da poter accedere ai siti Web e riprodurre in streaming.

I vantaggi di un VPN sulla Smart TV

Guarda tutto ciò che ti piace online

La tua posizione geografica determina ciò che puoi vedere in streaming; alcuni film o serie possono essere disponibili in alcuni Paesi, ma in altri no. Un servizio VPN è la soluzione che stai cercando in questo caso: in questo modo, sembrerà che ti stai collegando esattamente da quella regione dove il film è disponibile e potrai guardarlo senza problemi.

Tieni i tuoi dati lontani dal tuo ISP

Il tuo ISP tiene sotto controllo tutto ciò che fai online. In alcuni casi è necessario, mentre in altri si tratta di un’ottima opportunità per vendere i tuoi dati agli inserzionisti. Considerando l’enorme numero di violazioni dei dati e casi di furto di identità negli ultimi anni, è sempre una buona idea fornire alle aziende il minor numero possibile di informazioni. E una VPN può aiutarti a fare proprio questo.

Migliora la tua esperienza di streaming

Lo streaming occupa molta larghezza di banda, specialmente in 4K. A seconda della tua posizione e dell’infrastruttura del tuo ISP, questo può rallentare le connessioni per tutti gli altri. Per evitare ciò, gli ISP impongono quindi limiti ai dati o alla connessione, rallentando la velocità, diminuendo la qualità del video e aumentando il buffering. Tuttavia, utilizzando una VPN senza limiti di larghezza di banda o velocità, puoi eliminare tutte le limitazioni.

Smart TV più sicura

Per quanto divertenti possano essere, le Smart TV presentano anche alcuni problemi di privacy e sicurezza. Questo perché di solito tengono traccia delle tue abitudini ed informazioni per fornirti suggerimenti di visualizzazione. Come in tutti i casi dove una connessione Internet è presente, anche la Smart TV pone un problema di sicurezza. Oltre al rischio che il produttore della TV e gli sviluppatori di app possano ascoltarti e guardarti, quella televisione può anche essere un gateway per gli hacker per entrare in casa tua. Un hacker potrebbe non essere in grado di accedere direttamente al tuo computer, ma è possibile che la tua TV non protetta possa dargli un modo semplice di accedere al tuo router e da lì al tuo laptop. Una VPN assicura che il traffico sia crittografato aiutando a tenere a bada gli informatici malintenzionati ed impedendo loro di dirottare la tua connessione.

E la parte migliore di una VPN sulla Smart TV? È facile da installare e utilizzare.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!