WhatsApp si impegna a informare meglio gli utenti sull’aggiornamento dei contratti

WhatsApp si è impegnata a informare meglio gli utenti e a rispettare le loro scelte sugli aggiornamenti dei contratti. Bruxelles: la società “ha confermato di non condividere i dati personali degli utenti a fini pubblicitari”

«WhatsApp si è impegnata a garantire una maggior trasparenza sulle modifiche delle condizioni d’uso – ha reso noto Bruxelles – La società renderà anche più facile per gli utenti rifiutare gli aggiornamenti a cui sono contrari e spiegherà chiaramente in quali casi tale rifiuto renderà impossibile continuare a utilizzare l’applicazione. WhatsApp ha inoltre confermato che i dati personali degli utenti non sono condivisi a fini pubblicitari con terzi o altre società del gruppo Meta, tra cui Facebook».

Gli impegni arrivano dopo un dialogo con le autorità della Ue per la tutela dei consumatori e la Commissione europea (rete CPC), coordinato dall’agenzia svedese per i consumatori e dalla commissione irlandese per la concorrenza e la tutela dei consumatori e agevolato dalla Commissione.

WhatsApp, le politiche di privacy e gli aggiornamenti

La rete per la tutela dei consumatori aveva già inviato a gennaio 2022 una prima lettera a WhatsApp dopo la segnalazione dell’Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (BEUC) e di otto delle associazioni che ne fanno parte su presunte pratiche sleali nel contesto degli aggiornamenti delle condizioni d’uso e della politica in materia di privacy di WhatsApp.

Aveva poi spedito una seconda lettera a giugno 2022 in cui chiedeva di chiarire in particolare se a WhatsApp derivi un utile dalle politiche commerciali relative ai dati personali degli utenti. La società, informa la Commissione europea, “ha confermato di non condividere i dati personali degli utenti a fini pubblicitari”.

Sostiene Didier Reynders, Commissario per la Giustizia: «Plaudo all’impegno di WhatsApp a modificare le proprie pratiche per conformarsi alle norme dell’UE, informando attivamente gli utenti di qualsiasi modifica del contratto e rispettando le loro scelte invece di ripetere la richiesta ogni volta che si apre l’app. I consumatori hanno il diritto di comprendere quello a cui acconsentono e che cosa comporta concretamente la loro scelta, in modo da poter decidere se continuare a utilizzare o meno la piattaforma».

Gli impegni di WhatsApp per i futuri aggiornamenti

Ma quali sono gli impegni di WhatsApp? Per tutti i futuri aggiornamenti delle politiche, WhatsApp dovrà spiegare quali modifiche intende apportare ai contratti degli utenti e in che modo potrebbero incidere sui loro diritti.

Dovrà poi dare alla possibilità di rifiutare gli aggiornamenti delle condizioni d’uso lo stesso rilievo riservato all’opzione per accettarli. E dovrà infine fare in modo che le notifiche riguardanti gli aggiornamenti possano essere ignorate, o che si possano rivedere gli aggiornamenti in un momento successivo, rispettando le scelte degli utenti senza inviare continue notifiche.

