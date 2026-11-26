Prezzi trasparenti, recensioni affidabili, resi e rimborsi più facili, assistenza clienti più accessibile: Temu si è impegnata a rispettare le norme dell’Unione europea sulla protezione dei consumatori. Sono arrivati gli impegni del marketplace online, che in questo modo dovrà allineare le sue pratiche commerciali alla normativa europea di tutela dei consumatori.

Verso acquisti online più trasparenti e sicuri

Gli impegni riguardano, spiega una nota della Commissione europea, “un’ampia gamma di pratiche commerciali che inducono in errore i consumatori o influenzano indebitamente le loro decisioni di acquisto, tra cui sconti falsi, recensioni false, vendite sotto pressione, gamification forzata e informazioni mancanti e fuorvianti”.

Temu fa seguito in questo modo all’azione coordinata della Commissione e della Rete di cooperazione per la tutela del consumatori CPC, che ha accettato oggi gli impegni di Temu. L’azione riguardava le pratiche che, sulla piattaforma, violavano le leggi dell’Ue sulla tutela dei consumatori, come sconti falsi, vendite sotto pressione, gamification forzata. Il marketplace si impegna dunque a rispettare la direttiva contro le pratiche commerciali sleali e quella sull’indicazione del prezzo; ora le autorità nazionali di tutela dei consumatori monitoreranno gli impegni di Temu che, se non conformi, rischia sanzioni pecuniarie fino al 4% o più del fatturato annuo di Temu negli Stati membri interessati.

“Le norme dell’UE in materia di protezione dei consumatori si applicano a tutte le imprese che operano nel nostro mercato – ha detto Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori – Gli impegni di Temu rappresentano un passo importante per garantire che i consumatori possano fare acquisti online con fiducia, sapendo che i prezzi sono trasparenti, che le recensioni sono affidabili e che i loro diritti a resi e rimborsi sono rispettati. Tuttavia, il lavoro non si ferma qui: continueremo a monitorare attentamente la conformità di Temu per garantire che questi impegni offrano miglioramenti duraturi per i consumatori”.

Gli impegni di Temu

Diversi sono gli impegni presentati da Temu. Questi comprendono informazioni aziendali e assistenza clienti più chiare e accessibili, comprese maggiori opzioni di contatto per i consumatori, un servizio clienti telefonico e un chatbot disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE e dello Spazio economico europeo (SEE).

Il marketplace si impegna a rendere più facili ritiri, resi e rimborsi, compreso il trattamento dei rimborsi entro 14 giorni e la fornitura di un modulo di recesso in tutte le lingue ufficiali dell’UE e del SEE.

Le recensioni dei consumatori promettono di essere più affidabili, con una migliore protezione contro le recensioni false, compreso un rilevatore di recensioni false che le controlla prima della pubblicazione. Temu si è inoltre impegnata a fornire uno strumento di reporting facilmente accessibile e una maggiore trasparenza su come vengono valutate e classificate le recensioni.

Gli impegni di Temu comprendono, ancora, informazioni più chiare sui prezzi, compresa una chiara distinzione tra sconti effettivi, in cui il prezzo è stato effettivamente ridotto, e semplici confronti del prezzo con un prezzo di riferimento generale. Temu si è inoltre impegnata a mostrare chiaramente tutte le tasse e le commissioni applicabili prima del check-out.

La piattaforma promette di porre uno stop ai messaggi di vendita che mettono i consumatori sotto pressione per completare gli acquisti, come l’indicazione “quasi sold out”, sulla pagina principale di Temu e sugli elenchi dei prodotti. Altri impegni riguardano asserzioni ambientali (environmental claims) più chiare e comprovate e la fine di funzionalità di gamification forzata da tutte le versioni UE e SEE del sito Web, dell’app e degli annunci pubblicitari di Temu. Il sito web di Temu, aggiunge Bruxelles, non chiariva che ordinare un prodotto comportasse l’obbligo di pagarlo; ora è invece presente un chiaro pulsante di conferma “ordina e paga”. Temu si è inoltre impegnata a garantire che tutti i futuri progetti di siti web e app rispettino questi impegni.

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Redazione Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela. See author's posts

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