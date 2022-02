Avocado, superfruit che fa la star. Cresce il consumo di frutta tropicale

In Italia cresce il consumo di frutta tropicale. Più 45% nell’arco di quattro anni. L’avocado aumenta le vendite ma ha potenzialità di espansione ancora alte. Nel frattempo è protagonista di un congresso e di molti ristoranti

Cresce il consumo di frutta tropicale in Italia. E l’avocado è la superstar, con una forte crescita nelle vendite e potenzialità di espansione ancora alte, considerato che una famiglia su sei ha comprato avocado negli ultimi 12 mesi.

L’avocado sarà il protagonista del Tropical Fruit Congress, congresso europeo dedicato alla frutta tropicale, in programma a Macfrut venerdì 6 maggio al Rimini Expo Center. E nel lancio dell’iniziativa ci sono anche i numeri di un fenomeno di consumo in crescita e forse anche di una nuova moda.

Aumenta il consumo di frutta tropicale

Nel periodo 2017-2020 il consumo a volume di frutta tropicale è cresciuto del 45-50%. Il consumo di avocado sta crescendo di circa il 20% l’anno.

Il Tropical Fruit Congress, coordinato da NCX Drahorad in collaborazione con Cesena Fiera, avrà dunque come protagonista l’avocado, prodotto che nella categoria dei frutti tropicali sta concentrando la maggiore attenzione degli operatori e dei consumatori per le sue qualità di superfood e le numerose occasioni di consumo.

«Tutti i principali retailer italiani valutano molto elevate le potenzialità di crescita della categoria della frutta tropicale – dice una nota stampa – Nel 2020, l’avocado vede il sell-out salire del 67,4%, trainato dalla forte domanda +51,2% (fonte: Osservatorio Immagino). Il consumo nel nostro Paese è di circa 24.000 tonnellate (2020) e sta crescendo del 20% annuo, inserendosi in un trend complessivo in cui il consumo a volume di frutta tropicale è cresciuto del 45-50% nel quadriennio 2017-2020».

Avocado, si può crescere ancora

Il comparto “vede” la potenzialità dell’avocado.

Dice il presidente di NCX Drahorad Thomas Drahorad: «Mentre i consumi di prodotti tropicali crescono fino al 30% annuo secondo gli operatori della GDO, la penetrazione dell’avocado nelle famiglie italiane è ancora bassa, attestandosi al 17% (una famiglia su 6 ha acquistato avocado negli ultimi 12 mesi). I trend di crescita sono destinati a durare nei prossimi anni e, con una crescente attenzione alla qualità, anche la penetrazione nelle famiglie è prevista in aumento».

Avocado superfruit nella spesa e al ristorante

L’Osservatorio Immagino, che monitora le abitudini di consumi a partire dalle etichette dei prodotti, inserisce l’avocado nel paniere degli ingredienti benefici, alla voce superfruit.

Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio (2021/2) a giugno 2021 si conferma «il momento d’oro dell’“avocado”», con 43 referenze a scaffale e quasi 16 milioni di euro di vendite.

Le vendite (rispetto a giugno 2020) sono aumentate del 34,6%, con crescita a due cifre sia per la domanda che per l’offerta. Nell’anno precedente, rispetto al 2019, le vendite di avocado (o prodotti contenenti avocado) erano aumentate a tripla cifra: 115,2%.

L’avocado poi, oltre a superfruit di tendenza nel carrello della spesa, è diventato l’ingrediente principale di diversi bar, ristoranti e locali che usano questo frutto dal sapore esotico e dalle proprietà salutiste per catturare i clienti con un menu dedicato.

Avocado bar e avocado restaurant sono ormai diffusi in molte città d’Italia. Basta fare una ricerca su google e ci si ritrova da Roma a Milano, da Genova a Firenze. L’avocado è la specialità del menu e trova posto in toast, tartare, insalate, poke e dessert. Curiosità: si è conquistato anche una giornata dedicata. Il 31 luglio è diventata la Giornata mondiale dell’avocado.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!