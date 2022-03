Consumi fuori casa, dopo la nostalgia da lockdown torna la voglia di convivialità

Dopo le restrizioni dell’emergenza sanitaria torna la voglia di convivialità degli italiani, che ritornano ai consumi fuori casa per incontrare gli amici nel tempo libero e per festeggiare

Consumi fuori casa, si torna al bar e al ristorante per cenare con gli amici e festeggiare compleanni e ricorrenze (feste comandate a parte). Dopo le restrizioni dell’emergenza sanitaria, e la nostalgia che ha attanagliato quasi sette italiani su dieci e quasi otto giovani su dieci per la mancata convivialità del fuori casa, torna la voglia di ritrovarsi in bar e ristoranti in compagnia, per colazione, pranzo, aperitivo o cena.

I consumi fuori casa sono occasione di convivialità e prima scelta di chi vuole festeggiare o trascorrere il tempo libero, secondo una ricerca del Censis presentata oggi. Per oltre l’88% degli italiani la rete di caffè, pasticcerie, enoteche e trattorie migliora la qualità della vita.

Torna la voglia di consumi fuori casa

Dopo la pandemia e le restrizioni che hanno fatto rimanere in casa, torna la voglia di uscire e trascorrere momenti di convivialità con amici e familiari nei locali pubblici.

«Il 71,1% della popolazione afferma che tornerà con uguale o maggiore frequenza a fare colazione fuori casa nei bar o nelle pasticcerie, il 68,9% tornerà a mangiare al ristorante o in trattoria, il 65,9% tornerà a consumare aperitivi e apericene in wine bar, enoteche o brasserie. Il 21,7% (il 40,9% dei giovani) è intenzionato a frequentare di più i luoghi della convivialità. Già oggi all’88,4% capita di pranzare o cenare negli esercizi pubblici e al 64,5% di incontrarsi con amici e colleghi per un aperitivo».

È quanto emerge dal Rapporto «Il valore economico e sociale della distribuzione Horeca nel post Covid-19» realizzato dal Censis in collaborazione con Italgrob, la federazione italiana dei distributori Horeca (hôtellerie-restaurant-café).

Per gli italiani questi spazi di convivialità migliorano la qualità della vita. E quasi sette italiani su dieci (68,8%) è convinto che la presenza degli esercizi pubblici renda i luoghi anche più sicuri e frequentabili. Il 67,3% (il 74,8% dei giovani) ritiene che proprio la presenza dei locali consenta di organizzare al meglio la “movida”.

Tempo libero e feste, prima scelta fuori casa

Quando si festeggia, la prima scelta è farlo fuori casa. Secondo l’indagine Censis, infatti, ristoranti e trattorie sono la prima opzione degli italiani per i pranzi o le cene con gli amici nel tempo libero: 52,2%. Il 38% invece rimane in casa a cucinare anche nel tempo libero e il 9,8% sceglie il food delivery.

Per festeggiare lauree, battesimi, comunioni, il fuori casa è di gran lunga preferito (71,6%) mentre solo il 21,9% festeggia in casa e il 6,5% si rivolge ai servizi di asporto.

Anche per ricorrenze, matrimoni e compleanni si privilegiano i locali pubblici (63,8%) rispetto alla cucina casalinga (29,1%) o all’home delivery (7,1%).

La tendenza è invece diversa per le feste comandate, dove in oltre sette casi su dieci (73,9%) vincono le soluzioni casalinghe. In queste occasioni solo il 18,8% sceglie gli esercizi pubblici e il 7,3% il food delivery.

Il consumatore fa poi un mix di canali fisici e strumenti digitali. Mette insieme le possibilità che ha a disposizione e anche quando ricorre all’home delivery non esclude i consumi fuori casa. Gli italiani insomma scelgono di volta in volta come e dove fare un pranzo o una cena, ricorrendo sia ai consumi fuori casa sia al food delivery a seconda delle occasioni.

