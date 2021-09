Cosmetici e post postemia, consumatori alla ricerca di “normalità”

I consumatori vogliono tornare all’acquisto “in presenza” anche per l’acquisto di cosmetici. Ma non escluderanno l’ecommerce. Mercato cosmetico in crescita e tendenze in atto

I consumatori vogliono tornare alla normalità anche nell’acquisto dei cosmetici. Significa farlo “in presenza”. Oltre la metà vuole provare i cosmetici di persona. Nelle previsioni di ripresa del mercato dei cosmetici in Italia c’però da considerare il cambiamento delle abitudini dei consumatori, che hanno scoperto l’ecommerce: più 42% le vendite online nel 2020 rispetto al 2019, più 41% la crescita prevista quest’anno sul 2020 secondo i dati di Cosmetici in farmacia di Cosmetica Italia.

Torna a crescere il mercato della cosmetica e quello dei cosmetici in farmacia. E questo nel contesto di cambiamenti di consumo che probabilmente porteranno i consumatori a incrociare ecommerce e negozio “in presenza”, tendenza all’uso di prodotti green e attenzione alla cura e alla pulizia – del resto, la pandemia non è finita e si continua a disinfettarsi le mani. Rossetti e gel igienizzanti, insomma, vanno di pari passo. Online e in negozio.

Il mercato dei cosmetici e le previsioni di crescita

«Se con l’emergenza sanitaria si è verificato un calo delle vendite dei prodotti cosmetici e un cambiamento nelle scelte dei consumatori, il mercato sta tornando a crescere e le previsioni indicano un ritorno ai livelli pre-Covid già dall’anno prossimo».

È il quadro evidenziato al Cosmetic Summit di Cosmofarma, che si è chiusa ieri, dal Centro Studi di Cosmetica Italia.

Nel 2020, dunque, il fatturato dell’industria cosmetica in Italia è stato di 6,488 miliardi di euro (di cui 932 milioni in farmacia), in calo dell’8,7% sul 2019, ma la proiezione 2021-2020 vede una nuova crescita del 6,7%, si legge nei dati elaborati del Centro studi e Cultura d’impresa. Anche il fatturato del settore nella vendita in farmacia è sceso del 3,5%, ma tornerà a crescere del 3,3% nel 2021-2020.

Secondo le previsioni di mercato, nel 2022 la cosmetica nelle farmacie tornerà alla dimensione del mercato pre-Covid, grazie a una crescita del 2% nel 2022-2021 e di un altro 2,1% nel 2023-2022.

Cosmetici & cambiamenti

I cosmetici risentiranno comunque del cambiamento in atto nelle abitudini dei consumatori. Parzialmente imposto dalla pandemia, almeno per quanto riguarda alcune dimensioni come la crescita del canale ecommerce, che attualmente copre una fetta minore del mercato cosmetico in Italia – la parte del leone la fa il mass market, seguito da profumeria e farmacia – ma esprime una tendenza all’aumento e nel solo 2020 ha segnato più 42%.

Il cambiamento è ancora in corso, dice una nota di Cosmofarma. «Il 66% dei consumatori ha cambiato il modo di fare acquisti a seguito della pandemia e l’88% continuerà a rivederlo anche nel 2021. Quindi le previsioni per il post pandemia vedono un e-commerce integrato, il materiale riciclato, il made in Italy e il green tra i trend trainanti il mercato, l’attenzione alla cura e alla pulizia della persona con il permanere dell’attitudine a disinfettarsi le mani, la crescita dei piccoli attori del mercato, l’afflusso a punti vendita specialisti di categoria e forse una polarizzazione di consumi o strategia promozionali».

Il ritorno alla normalità è insomma rossetti, mascara… e gel. Nell’acquisto dei cosmetici «il 55% dei clienti vuol provare i prodotti di persona, il 36% è convinto che in negozio si possa verificare il prodotto e il 34% afferma di aver piacere di muoversi in negozio per trovare qualcosa di nuovo» (dati Kibs per Cosmetica Italia).