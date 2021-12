Digital marketing e consumatori, le tendenze del 2022

Prodotti e servizi viaggiano sul digitale, l’ecommerce ha avuto una grande spinta in pandemia e i social diventeranno canale di acquisto. Il digital marketing moltiplica le possibilità di vendita per i brand e di acquisto per i consumatori

Prodotti e servizi viaggiano sul digitale e l’ecommerce ha avuto una grande spinta in pandemia. Chi vende ha l’esigenza di avvicinarsi al mondo digitale e seguire strategie di digital marketing. Chi compra, i consumatori, si ritroverà di fronte nuove possibilità di acquisto, sempre più facili e veloci, che moltiplicheranno i canali di vendita e renderanno più facile comprare.

Solo per fare un esempio: i social media diventeranno sempre più concreto canale di vendita e non solo vetrina promozionale di brand e prodotti sponsorizzati, in modo più o meno esplicito, dagli influencer. Per inciso, tutto questo richiederà probabilmente nuove competenze ai consumatori di fronte a processi di acquisto sempre più facili, rapidi e forse impulsivi.

Digital marketing 2022

L’analisi sulle tendenze 2022 del digital marketing riserva dunque diversi spunti interessanti, se vista dalla parte dei consumatori. Alcune delle tendenze del 2022 sono messe nero su bianco Across, Digital Solution Company specializzata in marketing multicanale. Fra questi trend, diversi sono particolarmente vicini ai consumatori nel senso che richiamano abitudini, novità o possibilità che avranno un impatto sui loro comportamenti di acquisto (o l’hanno in parte già avuto).

La crescita dell’ecommerce

Così una delle tendenze, o meglio una conferma, del 2022 riguarda la corsa all’ecommerce anche per prodotti che finora, o fino alla pandemia, erano rimasti abbastanza di nicchia nelle vendite online.

«Nel 2022 l’e-commerce si appresta ad essere, per il terzo anno di fila, forte protagonista tra i trend dei consumatori di tutto il mondo – dice l’analisi di Sergio Brizzo, Ceo di Across – La situazione pandemica, insieme a una costante digitalizzazione, ha permesso all’e-commerce di conquistarsi uno spazio anche tra i consumatori più scettici o poco inclini agli acquisti online: basti pensare che solo in Italia, durante il primo mese di pandemia, il 31% delle persone dichiarava che avrebbe acquistato su Internet prodotti che solitamente avrebbe acquistato in un negozio fisico e che, nei mesi successivi, il settore Food & Beverage ha registrato aumenti di vendita online pari al 300%».

Esperienze personalizzate e integrazione con le nuove tecnologie dovranno essere dunque al centro del digital marketing anche per le aziende.

I social come canale di shopping

Un’altra tendenza che si accentuerà è quella che vede i social media come «concreto canale di vendita e non più come mera vetrina promozionale».

Il consumatore non passerà più dall’ecommerce del brand ma dai post sui social.

«Acquistare diventa, quindi, un’azione sempre più immediata, lo si fa tramite social o tramite un video di Youtube e non offrire questa opportunità rischia di far perdere potenziali clienti. Si tratta, inoltre, di un trend che renderà ancora più decisivo il peso degli influencer».

E questo si porta dietro come conseguenza anche la necessità, dal punto di vista dei consumatori, di avere competenza e consapevolezza sugli acquisti, sulle dinamiche e sulle ragioni dello shopping, nonché sulla finalità promozionale e pubblicitaria dichiarata o meno dei messaggi postati da influencer.

Fra le tendenze del marketing digitale, ci sarà il ricorso all’intelligenza artificiale e al marketing conversazionale, che «sfrutta i chatbot come piattaforma di messaggistica per conversare con i visitatori in tempo reale, consentendo un coinvolgimento più rapido ed efficiente. I chatbot sono al centro di qualsiasi strategia di marketing conversazionale di successo e sono progettati per emulare conversazioni umane reali».

Altra tendenza da analizzare, secondo l’analisi di Across, è quella che riguarda la diffusione delle campagne di marketing geolocalizzate, in crescita già quest’anno. Sono campagne che permettono di intercettare il proprio target in una determinata regione, città o provincia e trovare dunque il proprio pubblico (nel caso, i propri consumatori) a livello locale.