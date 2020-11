Felpe per tutti i gusti: ecco come abbinarle

Le felpe sono sicuramente il simbolo dello streetstyle per antonomasia, la giusta combinazione tra sportivo e casual. Questo indumento ha subito una lenta ma inesorabile trasformazione: originariamente veniva utilizzata solo ed esclusivamente dagli atleti nelle palestre e dai lavoratori, oggi invece viene indossata in tantissimi altri contesti. Il segreto del successo delle felpe è sicuramente la loro versatilità e l’estrema comodità che le contraddistingue. Specialmente nelle stagioni autunno inverno, la felpa si propone come elemento chiave del guardaroba sia maschile che femminile, da indossare nei luoghi di lavoro con pantaloni in cotone o in contesti più “street” con un paio di jeans abbinati. Esistono diversi tipi di felpa, quelli principali sono:

Felpa con zip

Le felpe con la zip sono sicuramente le più versatili e comode, è possibile indossarle sia con la zip chiusa, magari in situazioni climatiche non favorevoli, o con la zip aperta, abbinandole alla t-shirt indossata da sotto. Tuttavia queste felpe, non vengono preferite da tutti a causa dell’effetto “pancetta” che creano. La zip infatti, specie quando si è seduti, potrebbe tracciare delle forme anomale anche sui fisici più tonici.

Felpe con il cappuccio

Le felpe più conosciute sono sicuramente quelle con il cappuccio, estremamente comode in caso di pioggia e vento freddo. In genere questo capo d’abbigliamento viene utilizzato dai più giovani, influenzati anche dallo stile dei loro cantanti preferiti. Le felpe con il cappuccio infatti sono quasi una caratteristica dei cantanti rapper o trapper, rinomati per i loro abiti sgargianti e super colorati. Negli ultimi anni infatti le felpe non sono più di un unico colore, la loro semplicità ha fatto spazio a colori e forme sempre più innovative, come quelle proposte da octopus.

Felpe corte

Le felpe corte sono molto utilizzate dalle donne, famose per la loro capacità di slanciare la sihouette, specialmente se vengono abbinate a pantaloni a vita alta. Queste però possono creare anche un effetto indesiderato per chi ha gambe corte e poco slanciate. La felpa corta infatti in questi casi potrebbe sottolineare la bassa statura.

Felpe lunghe

Le felpe lunghe, anch’esse molto utilizzate dal genere femminile, vengono indossate come dei vestitini, per un look adatto in contesti non troppo formali, da abbinare a scarpe alte o stivali che coprono la gamba. Per i ragazzi, le felpe lunghe sono un must per un look urban.

Felpe oversize

Le felpe oversize stanno riscontrando un ottimo successo, sia nel mondo della moda maschile, sia nel mondo femminile. Questo capo sta letteralmente dominando, sia nel campo degli outfit più sportivi, sia nel campo della moda casual. Le felpe in questione sono caratterizzate dal loro aspetto maxi, o meglio, over and long. Abbinare questo tipo di felpa può sembrare difficile, ma non lo è affatto. È possibile ad esempio indossare un pantalone classico, un jeans, una gonna corta, ma tale felpa può essere addirittura indossata sotto la giacca o il blazer. Ovviamente la scelta varia a seconda del contesto e dei propri gusti personali, per un look chic ma al tempo stesso sportivo è possibile anche abbinarla a leggings in eco pelle o in cotone e a sneakers basse. L’outfit potrebbe essere completato con un giubbotto in pelle (o eco pelle) o con una giacca leggera.