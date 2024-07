Gusti in etichetta, Osservatorio Immagino: “Siamo al fruttato”

Quanti gusti vantano i prodotti alimentari? Ben 13. Un cibo può essere salato, fruttato, piccante, gustoso o quant’altro. O almeno questa è la promessa del packaging. Sono infatti 13 le indicazioni in etichetta relative al sapore offerto dai prodotti, trovate dal monitoraggio dell’Osservatorio Immagino nella sua ultima edizione (1/2024).

Il gusto più presente sui prodotti della spesa degli italiani? È il “salato”, spiega una nota dell’Osservatorio. Salato è una caratteristica segnalata sulle etichette di 389 prodotti alimentari confezionati venduti in supermercati e ipermercati, che hanno superato i 198 milioni di euro di sell-out, in crescita di +15,1% rispetto all’anno precedente. Il Dossier dedicato ai gusti in etichetta, presente nell’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, ha preso in analisi 2.468 prodotti, accomunati dalla presenza di uno dei 13 claim sui gusti individuati dall’Osservatorio Immagino: agrodolce, amaro, aromatizzato/aromatiche, acido, dolce, esotico, fruttato, gustoso, piccante, salato, saporito, speziato, umami.

“Rappresentano il 2,9% del totale alimentare rilevato e nel corso del 2023 hanno accresciuto del +9,0% il loro giro d’affari rispetto all’anno precedente, superando i 793 milioni di euro – si legge nel dossier – Nello stesso periodo i volumi sono, invece, calati del -4,3%, in presenza di un’offerta in crescita (+2,5%) e di una componente di domanda ancora più dinamica (+6,5%)”.

Questo paniere ha contribuito per il 2,3% al giro d’affari totale dell’intero paniere alimentare rilevato dall’Osservatorio Immagino (esclusi acqua e alcolici). Ma sette claim sono andati controcorrente, essendo riusciti ad aumentare anche le vendite a volume. Sono: fruttato (+24,4% a valore e +5,7% a volume), agrodolce (+10,8% e +5,5%), amaro (+11,5% e +1,7%), speziato (+6,8% e +1,5%), esotico (+7,4% e +1,0%), piccante (+10,6% e +0,1%) e, il più recente, umami (+106,7% e +31,3%).

