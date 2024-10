Halloween è fra noi. Gli italiani festeggiano e portano i bambini a fare “dolcetto o scherzetto”

Halloween è ricorrenza sempre più diffusa in Italia. Con molto marketing, atmosfere horror o stregate, zucche e caramelle, gli italiani si apprestano a festeggiare in famiglia e con i bambini

Halloween è fra noi. Fra la fine dell’estate e l’inizio del marketing natalizio nei negozi, corredata di atmosfere cupe, stregate o solo esorcizzanti, con film e dolci di turno, attrazioni stregate nei parchi a tema e zucche in tutte le forme, Halloween è festa ormai affermata anche in Italia. Sicuramente amata dai bambini e dai più giovani, che anche quest’anno si apprestano a festeggiare questa ricorrenza con radici e declinazioni in diverse culture. E così, rileva un sondaggio Confesercenti-Ipsos, fra gli italiani “stregati” dalla festa, il 64% delle famiglie italiane festeggerà la notte delle streghe e delle zucche con qualche attività legata a questa ricorrenza. Il dato è in aumento sul 60% dello scorso anno, per un giro d’affari di circa 300 milioni di euro.

Halloween richiama soprattutto i giovani fra i 18 e 34 anni (71%). La nuova tradizione, importata in Italia su modello della versione nordamericana fin dai primi anni 2000, ha fatto presa soprattutto nel Centro-Italia (dove festeggia il 68%) mentre è leggermente meno seguita nel Mezzogiorno e nelle Isole (61%).

Dolcetto o scherzetto?

Più che nei locali, però, gli italiani faranno festa soprattutto in casa, con addobbi a tema, acquisti di caramelle da donare, accessori da indossare o passeggiate con i più piccoli per accompagnarli a fare “dolcetto o scherzetto”.

Il 59% degli intervistati dice che farà una festa in casa propria o di amici mentre il 26% lo farà all’aperto, accompagnando i bambini, con le classiche maschere di ispirazione ‘horror’ di Halloween.

“Il 22% rispetterà anche la tradizione di far chiedere ai bambini dolcetti bussando di porta a porta scandendo la tradizionale richiesta di ‘dolcetto o scherzetto?’ – spiega Confesercenti – Una richiesta che non andrà delusa, visto il 51% di chi celebra in qualche modo la notte delle streghe che adempierà all’obbligo di comprare caramelle e dolci da donare ai bambini: la tradizione di Halloween più rispettata in assoluto dagli italiani. C’è anche un 43% che addobberà a tema la propria abitazione, un 28% che farà mascherare i bambini, un 27% che si maschererà personalmente, e un ulteriore 25% che indosserà solo qualche accessorio a tema”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!