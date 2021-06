Italiani a tavola. Le tendenze alimentari dell’estate 2021

Cosa si mangia stasera? Anguria e vongole veraci. Piatti di pesce e albicocche. L’estate a tavola significa anche un occhio di riguardo a quello che si mangia. E le tendenze alimentari dell’estate 2021 raccontano che, oltre alle mete di mare, ci sono mete preferite che riguardano le preferenze degli italiani a tavola. Nel segno dei piatti di pesce e della frutta di stagione.

Se si va al ristorante, il primo criterio di scelta è la qualità del cibo. Ma quest’anno conta molto anche la disponibilità di posti all’aperto. Mentre il cibo dell’estate al ristorante è, quasi per definizione, il pesce, seguito dalla cucina mediterranea e regionale. Le tendenze alimentari dell’estate esprimono la ricerca di spensieratezza a tavola e al ristorante. E se inserite nel contesto post pandemia, sembrano raccontare una rinnovata voglia di benessere e salutismo.

Tendenze alimentari al ristorante, l’indagine di TheFork

TheFork propone una fotografia delle preferenze degli italiani che andranno al ristorante questa estate, dalla spesa media alla tipologia di cibi e ristoranti preferiti. Secondo l’indagine di TheFork, piattaforma per la prenotazione del ristorante online, anche quest’anno le mete preferite sono quelle di mare così come la cucina.

Le tendenze alimentari dell’estate premiano anguria, frutta estiva, vongole e piatti di pesce come la tradizionale frittura. Alimenti gettonati in estate ma anche piatti nuovi come sushi rivisitato o cannolo salato.

Fra i trend gastronomici dei prossimi mesi, l’indagine segnala (abbastanza da tradizione) che il ristorante preferito in estate è quello di pesce (42%), seguito dalla cucina mediterranea (14%) e regionale italiana (13%).

«I piatti più ordinati al ristorante in questa stagione sono infatti prevalentemente di mare: frittura, crudi, grigliate miste ma anche insalate di mare e naturalmente primi come spaghetti alle vongole, linguine ai ricci o risotto ai crostacei – dice l’indagine – Unica pietanza che non conosce stagione è la pizza, che non manca mai di essere menzionata».

Pizza che passione, naturalmente.

Fra gli ingredienti estivi più amati spiccano poi quelli freschi e di stagione: al primo posto l’anguria (35%), seguita da scampi e vongole veraci (32%), albicocche (24%) e pesche nettarine (20%). Fra gli ingredienti che non mancheranno nei nuovi menu dei ristoranti ci sono verdure e frutta, melanzane (39%), zucchine (31%) pomodori (28%), melone (23%), scampi e vongole veraci (22%).

Qualche esempio di invenzione a tavola? «Tra le ricette più creative – dice l’indagine – troviamo gambero avvolto in tagliolino fritto con salsa di avocado, riso carnaroli thè matcha e gambero di Capo Vaticano o ancora scialatiello curcuma e limone con stracciatella granella di pistacchio e gamberi viola marinati all’arancia e zafferano».

Ristorante, come e perchè

La scelta del ristorante continua a essere influenzata dalle recensioni online, che rappresentano il primo criterio di selezione quest’estate (56%) seguite dall’ispirazione del momento (21%) e dai consigli sul posto (16%). La spesa per il ristorante è stabile rispetto al periodo pre-pandemia per il 65% degli intervistati e si aggira sui 20 euro a persona a pranzo e sui 30 euro a persona a cena.

Il requisito principale per la scelta del ristorante rimane la qualità del cibo (51%), ma contano anche la disponibilità di posti all’aperto (18%) e il prezzo (17%).

Sguardo sulle tendenze alimentari dell’anno

Più in generale, le tendenze alimentari del 2021 risentono dei cambiamenti imposti dalla pandemia e dalle nuove esigenze dei consumatori. Attenti alla salute e al benessere, anche perché fermi in casa per molto tempo.

Secondo un’analisi de Il Cucchiaio, fra le preferenze del cibo di quest’anno, c’è una maggiore tendenza a mangiare verdure e cibo a base vegetale – come trend già iniziato prima della pandemia e accelerato dall’emergenza.

C’è inoltre una maggiore attenzione alla salute e al benessere personale. Da una parte, infatti, l’ansia di non ammalarsi spinge verso un’alimentazione più salutare. Dall’altra c’è una vita più sedentaria. Dunque si cerca di seguire una dieta più sana, con cibo meno grasso e meno bevande zuccherate.

La colazione a casa – altra novità – si fa come al bar e si arricchisce, nel senso che diventa più curata anche nella preparazione della singola tazzina di caffè. Aumentano i consumatori che macinano i chicchi a casa. E aumentano le bevande a base vegetale. Fra le altre tendenze alimentari, c’è da segnalare una rinnovata attenzione ad evitare gli sprechi alimentari.