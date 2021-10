Le tendenze del Natale 2021, le spese iniziano prima (col Black Friday)

Quest’anno le spese natalizie iniziano prima. Fra le tendenze del Natale 2021, tre italiani su dieci inizieranno lo shopping per i regali durante il Black Friday. Il 47% farà la maggior parte degli acquisti online. Il 24% spenderà di più. Un’analisi di Klarna sui comportamenti dei consumatori per le prossime feste

Il Natale quest’anno inizia prima. Inizia prima lo shopping, tanto che quasi tre consumatori su dieci inizieranno gli acquisti durante il Black Friday. Online cercheranno anche fonte di ispirazione per i regali. Le tendenze del Natale 2021 in Italia vedono dunque i consumatori cominciare presto a fare spese, concentrarsi sull’online e, specialmente i più giovani, mettere in conto un budget di spesa più alto rispetto alle feste del 2020.ù

Rincari permettendo, verrebbe da aggiungere, considerate le previsioni di un Natale di rincari già stilate da più parti, fra caro energia, caro panettone e listini al rialzo.

Tendenze del Natale, i regali prima di dicembre

Lo studio delle tendenze del Natale 2021 viene da Klarna, leader nei servizi di pagamento, bancari e di shopping, da un anno attiva in Italia.

L’azienda ha sviluppato un report sul comportamento dei consumatori in vista del prossimo Natale, basato su una ricerca fatta su oltre mille italiani e sui suoi dati proprietari.

Ebbene, dice in sintesi lo studio, «3 italiani su 10 intendono iniziare ad acquistare i regali di Natale prima di dicembre, per approfittare degli sconti in occasione del Black Friday», l’ormai tradizionale evento di consumo che si svolge quest’anno il 26 novembre ma che di fatto allunga sconti e promozioni per tutto il relativo weekend e, specialmente sulle piattaforme online, per tutta la settimana.

Quest’anno quasi un quarto dei consumatori (24%) prevede di spendere di più rispetto allo scorso anno, soprattutto le generazioni più giovani. Quasi la metà degli italiani (47%) farà la maggior parte dei propri acquisti online, mentre il 37% sfrutterà opzioni di spedizione e consegna veloce.

Quest’anno il Natale arriva insomma prima, sul versante degli acquisti.

«Quasi 3 consumatori su 10 (28%) prevedono di iniziare i propri acquisti natalizi durante il Black Friday, ma c’è chi lo farà già prima (17%) e qualcuno (14%) che addirittura ha già cominciato durante il mese di settembre – principalmente per approfittare di sconti e offerte (72%), ma anche per essere certi della disponibilità degli articoli (38%) e per evitare ritardi nella spedizione (30%)».

Sono soprattutto i più giovani a iniziare prima le spese natalizie: quattro su dieci, il 39%, fra gli appartenenti a Gen Z e Millennials, hanno scelto di pensare in anticipo ai regali Natale, pianificando con cura i momenti più adatti per trovare i prodotti migliori ai prezzi più vantaggiosi. Ben l’85% della Gen Z ha dichiarato di voler approfittare del prossimo Black Friday.

L’aumento di spesa online

Un’altra tendenza del Natale 2021 è l’aumento della spesa con lo shopping online.

Quest’anno quasi un quarto dei consumatori, il 24%, prevede di dedicare un budget più alto ai regali rispetto al 2020, prestando però attenzione a un limite di spesa che quasi 7 su dieci dichiarano di non voler sforare. I Millennials in particolare hanno stanziato il budget più alto per i regali con una media di ben 470 euro.

Soprattutto chi compra online mette in conto una maggiore spesa, in media il 16% rispetto a chi fa shopping in negozio.

Dall’online agli influencer, le tendenze di consumo che ritornano a Natale

Altre tendenze del Natale 2021 ricalcano comportamenti di consumo accelerati negli ultimi tempi, dal maggiore ricorso all’online come fonte di ispirazione alla tendenza allo shopping multicanale, che si sposta su più mezzi in modo fluido dall’e-commerce ai negozi “fisici”. Passando anche per lo sguardo agli influencer, diventati fonte di ispirazione attraverso i social network, che invece rimangono poco usati quando si tratta di fare acquisti attraverso i social.

Lo studio di Klarna dice così che «6 italiani su 10 hanno dichiarato di cercare l’ispirazione per i regali online, piuttosto che in negozio (55%) o affidandosi al passaparola (34%)».

Gli influencer sono spesso fonte di ispirazione, apprezzati in particolar modo da Gen Z (61%) e Millennials (56%), trovano seguito anche tra Gen X (38%) e Baby Boomer (25%). Inoltre, brand e articoli promossi sui social media dagli influencer sembrano colpire di più le donne rispetto agli uomini (45% vs 37%).

Fra le novità da segnalare, ci sono gli «eventi di live streaming shopping in cui i brand presentano e promuovono articoli interagendo con il pubblico attraverso piattaforme digitali – soprattutto tra le giovani generazioni (il 57% dei Millennials e il 48% della Gen Z sono interessati a questo tipo di shopping experience)».

Altri aspetti fra le tendenze del Natale 2021 sono più “tradizionali”, come la preferenza per le spese nei comparti elettronica, abbigliamento e calzature.

Il 55% degli italiani preferirebbe scartale un solo regalo grande piuttosto che tanti regalini.

C’è attenzione alla sostenibilità dei pacchetti (sette consumatori su dieci preferiscono pacchetti con materiale sostenibile) e una certa preferenza per le gift card che il 57% dei consumatori dichiara miglior regalo.

Attenzione anche alle strategie di vendita. I brand, dice il dossier, «dovrebbero prendere in considerazione strategie omnicanale: il 72% degli intervistati si aspetta un’esperienza di shopping fluida, sia online che offline». I consumatori, insomma, comprano nelle diverse dimensioni che hanno a disposizione, fanno confronti e acquistano sia online sia nei negozi fisici. Il Natale non farà eccezione.