Mai senza… pistacchio e caramello. Ecco gli ingredienti boom nel carrello della spesa

Mai senza pistacchio e caramello nel carrello della spesa. Sono questi i due ingredienti “must have” degli italiani, quelli che stanno vivendo un momento di successo fra gli acquisti dei consumatori, spinti anche da una certa moda. L’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy (2002/2) individua pistacchio e caramello fra gli ingredienti benefici più di tendenza nei prodotti alimentari venduti da supermercati e ipermercati.

Gli ingredienti benefici nel carrello della spesa

Il paniere di riferimento è quello degli ingredienti “benefici” che comprende diverse voci, fra le quali superfruit (mandorla, mirtillo, cocco & co), semi e cereali, spezie, superfood e una voce “traditional” nella quale l’Osservatorio fra rientrare una serie di ingredienti tradizionali e radicati nei consumi degli italiani.

«In termini di claim e prodotti – si legge nel capitolo dell’Osservatorio Immagino dedicato agli ingredienti benefici – quello dei prodotti/ingredienti benefici è sicuramente il paniere più dinamico tra quelli rilevati, perché è particolarmente soggetto agli effetti delle mode che si susseguono nel mondo del food & beverage. Per mantenere il polso di questa tendenza l’Osservatorio Immagino ha costruito un nuovo carrello: quello dei prodotti benefici tradizionali. Ne fanno parte sette claim relativi a prodotti/ingredienti molto noti e radicati nei consumi, che stanno vivendo un momento di popolarità per il loro valore edonistico e salutistico».

Si tratta di quasi 7 mila referenze che nell’anno finito a giugno 2022 hanno sviluppato oltre 2,4 miliardi di euro di vendite, in crescita annua del +3,8%. Sono i claim cacao, nocciola, limone, vaniglia, pistacchio, noci e caramello.

Il boom dell’anno: pistacchio e caramello

Il caramello è il fenomeno dell’ultimo anno nel food, l’ingrediente emergente con il maggior tasso di crescita delle vendite, seguito a ruota dal pistacchio.

«Gli ultimi 12 mesi hanno evidenziato il crescente successo dei prodotti sulla cui etichetta è specificata la presenza di “pistacchio”. Si tratta di 512 referenze che hanno aumentato del +11,1 % il loro fatturato, pari a oltre 175 milioni di euro, conseguentemente al netto aumento dell’offerta (+26,8%). Tra i prodotti con la maggiore crescita troviamo i gelati multipack (coni e stecchi), le creme spalmabili dolci, la colomba e le uova pasquali. L’altro prodotto/ingrediente tradizionale protagonista di questi ultimi 12 mesi è il “caramello”: indicato sulle confezioni di 314 prodotti, per oltre 92 milioni di euro di sell-out, ha messo a segno una crescita annua a valore del +14,3%. Merito di un’offerta aumentata del +23,0% e delle dinamiche positive dei biscotti tradizionali, dei budini e delle creme».

Cacao, nocciole, noci, limone e vaniglia sono gli altri prodotti/ingredienti tradizionali rilevati per la prima volta dall’Osservatorio Immagino, che, insieme alle novità di mango e anacardi, vanno ad aggiungersi agli altri 27 “ingredienti benefici” monitorati da tempo, come cocco, canapa, mandorla, avocado, avena, zenzero e semi di lino. Si tratta di quasi 13 mila referenze per 3,8 miliardi di euro di vendite, in crescita di +2,5% nell’arco dei 12 mesi rilevati.

I Superfruit

Nell’universo dei prodotti e ingredienti benefici, il paniere dei superfruit è il più rilevante sia per numero di prodotti (3,4% del totale rilevato) sia per valore delle vendite (2,6% di quelle totali del perimetro food, esclusi acqua e alcolici). Ed è anche tra i più dinamici degli ultimi 12 mesi. Le vendite sono aumentata del +3,6%, superando i 774 milioni di euro. In questo paniere la voce più importante per offerta e per giro d’affari (400 milioni) è la mandorla. Ci sono poi mirtillo e cocco, quest’ultimo con vendite in aumento dell’8%, e c’è l’avocado (+10,5% di vendite).

New entry per il mango: in supermercati e ipermercati è segnalato sulle etichette di 227 prodotti che sviluppano quasi 43 milioni di euro, in crescita del +14,5% rispetto ai 12 mesi precedenti. Nuova entrata anche per gli ”anacardi”, presenti in 218 prodotti per 47,5 milioni di euro di vendite e in crescita annua del +7,7%.

Gli altri ingredienti benefici

Nel gruppo degli ingredienti benefici c’è poi il complesso di supercereali e farine (avena, farro, quinoa, farina di riso, kamut, farina di mais, germe di grano e olio di riso) che tutti insieme vedono una flessione di vendite dell’1%.

Nell’elenco ci sono i dolcificanti (zucchero di canna e stevia, con vendite rispettivamente in flessione per il primo e in aumento per il secondo). Ci sono i semi (di zucca, sesamo, lino, chia e canapa) che tutti insieme aumentano le vendite del 2,4%. Fra gli ingredienti benefici, sono in calo le vendite delle spezie, zenzero curcuma e cannella. È l’aggregato che ha subìto il maggior calo delle vendite tra giugno 2021 e lo stesso mese del 2022: ha, infatti, perso il -9,2% a valore. Negativo anche l’andamento dei superfood (soprattutto il claim “goji”) che diminuiscono del -7,9% delle vendite a valore.

