Rientro dalle ferie, un italiano su tre limiterà le spese

In vacanza si tende a sforare il budget ma al rientro dalle ferie un terzo degli italiani cercherà di spendere meno per qualche settimana. I buoni propositi di settembre: benessere, buone abitudini e risparmio

Sforare o non sforare il budget in vacanza? Come sia andata (e la maggior parte degli italiani in vacanza hanno sforato eccome) al rientro dalle ferie la grande maggioranza degli italiani ha in programma di limitare le spese e rinunciare a qualche extra. Questa indicazione arriva dal 65% degli italiani che, finite le vacanze, cercherà di spendere meno almeno per qualche settimana.

Finite le vacanze, ci sono poi i buoni propositi di settembre: fare ciò che si ama, dedicarsi al proprio benessere, attivare buone abitudini, risparmiare. Buoni propositi che andrebbero poi confrontati con la dura realtà (perché spesso la lista degli impegni si scontra con la propensione a rimandare al lunedì che viene dopo).

Detto questo, un’indagine dell’app finanziaria Revolut ha indagato (su mille maggiorenni) come gli italiani affrontano la questione dello sforamento del budget in vacanza e quali sono le contromisure che adotteranno una volta tornati a casa.

Rientro dalla ferie, il 65% limiterà le spese

Al rientro dalle ferie, la prima esigenza è quella di contenere le spese almeno per qualche settimana (perché durante le vacanze molti hanno sforato il budget, ma non solo per quello: la tendenza è diffusa).

Il 65% degli italiani tenderà a spendere meno del solito per qualche settimana, In particolare, 1 italiano su 3 dice che cercherà di spendere solo il necessario ed eviterà le spese extra, come cene fuori e shopping, per un po’ di tempo, mentre il 35% proverà a spendere meno ma manterrà comunque qualche attività extra per assicurarsi un po’ di divertimento.

Le donne cercano di essere più “virtuose” e di controllare di più la spesa. A fronte del 39% di uomini che dice di voler spendere come al solito al rientro dalle ferie, solo il 28% delle donne condivide lo stesso intento.

Sforare il budget in vacanza

Nel periodo delle vacanze si tende infatti a sforare il budget. Sette italiani su dieci hanno fissato un budget prima di partire per le vacanze, tra chi cerca attentamente di non eccedere (41% del campione) e chi solitamente non riesce a rispettarlo (29% del campione). Al rientro dalle ferie estive, quindi, capiterà a molti di accorgersi di aver superato il limite prefissato, ma secondo l’indagine l’atteggiamento di 6 intervistati su 10 è abbastanza indulgente: l’11% dice che non se ne accorgerà perché non gestisce le sue spese troppo in dettaglio, il 35% se ne preoccuperà solo un po’ per poi dimenticarsene, il 13% pensa “si vive una volta sola!”.

Invece il 27% degli intervistati al rientro dalle ferie stabilità un “piano di recupero”, rinunciando ad alcuni extra e gestendo il denaro con attenzione per un periodo di tempo, mentre solo il 14% tornerà a casa dalle vacanze tranquillo poiché grazie alla propria capacità di controllo delle spese, afferma di non sforare mai il proprio budget.

I buoni propositi di settembre

E dopo le ferie? Settembre è tempo di progetti e buoni propositi che comprendono abitudini salutari, benessere e risparmio. Si torna della ferie con l’idea di “ripartire” e si fanno progetti, specialmente sul benessere personale.

Un terzo degli italiani (il 34%) afferma di volersi dedicare più spesso a ciò che ama, necessità sentita particolarmente dagli intervistati over 45, e il 33% afferma di voler iniziare una nuova routine quotidiana, fatta di attività come sport, meditazione e buone abitudini – in particolare lo dice il 43% dei rispondenti della Gen Z.

Terza attività cui dedicarsi è il risparmio, indicato dal 27% degli intervistati e in particolare dal 30% delle donne e dal 24% degli uomini. Che sia un buon proposito o una necessità, al rientro dalle ferie è infatti necessario un occhio di riguardo alle spese (che sono comunque tante, fra rincari, ripresa del lavoro e spese scolastiche).

