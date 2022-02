Spesa online, come sono cambiate le abitudini nel 2021?

Italiani e spesa online, come sono cambiate le abitudini di acquisto e consumo? Nel 2021 il carrello online degli italiani ha fatto spazio soprattutto a prodotti salutari. Al primo posto della spesa online ci sono infatti verdura e frutta.

La spesa online è diminuita un po’, un calo naturale considerato il venir meno delle restrizioni agli spostamenti, ma è aumentato il numero di ordini. In pratica i consumatori scelgono la spesa online più spesso ma con importi inferiori.

Il terzo report annuale di Everli, marketplace della spesa online, ha analizzato i propri dati (gli acquisti fatti dai suoi utenti nel periodo gennaio-dicembre 2021) per fornire un’istantanea delle tendenze che hanno caratterizzato la spesa online in Italia negli ultimi 12 mesi.

Il carrello della spesa online: la top 10

Come sono cambiati i comportamenti di acquisto? Un dato della spesa online riguarda la composizione del carrello. Sono cambiati i prodotti più comprati online dagli italiani, che nel 2021 hanno fatto scelte più salutari e hanno comprato meno farine, latte e burro, scatolame e formaggi – tutti gli ingredienti che nel 2020 servivano per cucinare a casa, impastare e infornare, o per concedersi una golosità durante il confinamento casalingo.

Secondo il report di Everli relativo al 2021, infatti, «la classifica delle 10 categorie di prodotto più acquistate dai consumatori del Bel Paese è parecchio cambiata rispetto allo scorso anno, con una crescente tendenza a comprare prodotti salutari».

Ai primi posti di questa classifica ci sono infatti la verdura, la frutta e la pasta di semola corta. Ci sono poi acqua, uova, insalate lavate e pulite, pane, agrumi. Le merendine sono solo al settimo posto.

Escono dalla top 10 dei prodotti più comprati online su Everli alcune categorie che nel 2020 (anno del lockdown) erano state particolarmente apprezzate, come formaggi e salumi, latte e burro, gelati e scatolame, così come le farine e i preparati per pane e pizza fatti in casa – che nel 2020, complice appunto il confinamento in casa, avevano raggiunto uno stellare +5.046% rispetto al 2019.

Il carrello online, quanto e quando

Un’altra novità riguarda i comportamenti di acquisto che stanno dietro alla spesa online. In sintesi: se ne fa di meno (i negozi sono aperti) ma più spesso e per spese più piccole. Su Everli, poi, i consumatori comprano soprattutto via app (68%) piuttosto che sulla versione web.

«Negli scorsi 12 mesi, complici limitazioni meno severe rispetto ai lockdown del 2020, il dato relativo alla spesa totale effettuata online in Italia è fisiologicamente leggermente sceso (-4%), mentre il numero complessivo di ordini è salito (+6%), benché con un valore medio del carrello inferiore (-9,8%): segno che i consumatori dello Stivale nel 2021 hanno integrato la spesa effettuata online nella loro quotidianità, gestendo un numero maggiore di spese, ma un po’ più “piccole”».

Curiosità: nel 2020 gli italiani ordinavano online soprattutto di lunedì, nel 2021 si sono spostati al venerdì. Il mattino si conferma il momento preferito per ordinare la spesa online, soprattutto tra le 10 e le 11. Ci sono alcune tendenze regionali: le zone in cui la spesa online si è affermata di più sono nel Nord-Est (Friuli-Venezia-Giulia e Veneto). Venezia (+17,5%), Udine (+17%) e Trieste (+15%) sono le tre città dove si è registrata la crescita maggiore nel confronto annuale.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!