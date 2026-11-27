Oggi è Black Friday e, secondo Confcommercio-Format Research, il 65,2% degli italiani approfitterà della settimana degli sconti (70,2% nel 2025), con una spesa media prevista di 262 euro, e per Confesercenti-Ipsos il giro d’affari atteso è di circa 4 miliardi di euro.

Ma oggi è anche Good Friday, l’appuntamento che la rete NeXt Economia e Gioosto.com promuovono dal 2019 come alternativa al massimo ribasso: non rinunciare a comprare, ma scegliere meglio. Lo ricorda Adiconsum, che sottolinea: “il prezzo che ci sembra di risparmiare, alla fine, lo paghiamo sempre noi: con l’inquinamento, con lo sfruttamento di chi produce, con il cambiamento climatico“.

In questa giornata l’appuntamento a Roma è alle 17,00 alla Gelateria Fassi, per un momento di condivisione e scoperta di produttori responsabili, all’interno delle attività di In Sinergia – Insieme per una sostenibilità di tutti. Per tutti, invece, il Good Friday sarà online, con Gioosto.com.

Il progetto In Sinergia – Insieme per una sostenibilità di tutti è realizzato da Adiconsum, in partenariato con NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS, Anteas – Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà APS, Movimento Consumatori APS, Adiconsum Regionale Lombardia APS, Adiconsum Marche APS, Adiconsum Veneto APS, Adiconsum Emilia-Romagna APS, con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Anno 2024 – Avviso 2/2024.

Black Friday, chi paga il conto dello sconto?

Secondo le stime – spiega Adiconsum – “un acquirente su due deciderà di acquistare capi d’abbigliamento, calzature e accessori, ma un capo in offerta ha un prezzo che sul cartellino non compare. In queste settimane lo ricordano i lavoratori tessili del Bangladesh, secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina. Dalla fine di ottobre migliaia di operaie e operai scioperano e scendono in piazza per un salario minimo di 30mila taka al mese (circa 212 euro), più del doppio degli attuali 12.500 (circa 88 euro), fermi dal dicembre 2023″.

Il settore – spiega ancora l’associazione – “dà lavoro a circa 4 milioni di persone, metà delle quali donne, e vale oltre l’80% dell’export del Paese. Famiglie che vivono di riso e verdure, di operaie che non vedono un medico da anni e di figli che lasciano la scuola per ridurre le spese. Il Bangladesh produce per i grandi marchi della moda internazionale, che continuano a fare profitti a doppia cifra, senza curarsi delle condizioni di vita delle persone che producono per loro”.

Adiconsum ricorda anche altri numeri del settore tessile: secondo il Parlamento europeo la produzione tessile genera circa il 20% dell’inquinamento globale dell’acqua potabile, e una sola maglietta di cotone richiede circa 2.700 litri di acqua dolce. Gli acquisti tessili dei cittadini europei hanno generato nel 2020 circa 121 milioni di tonnellate di CO₂, 270 kg a persona e 11 kg di rifiuti pro-capite; solo l’1% degli abiti usati torna a essere un capo nuovo.

L’obiettivo del Good Friday

“Il Good Friday non intende essere una giornata contro gli acquisti, ma un invito a usarli meglio – spiega Adiconsum -: basterebbe prendere una quota della spesa che faremmo comunque, magari la più impulsiva, e orientarla verso chi produce in modo sostenibile: spendendo solo l’1% dell’importo complessivo stimato per questo Black Friday, indirizzeremmo 43 milioni di euro verso chi produce in modo sostenibile”.

Per il singolo – conclude l’associazione – “il 10% della spesa media prevista sono circa 25 euro: un regalo, una confezione di prodotti del territorio. Una scelta quasi invisibile. Per una cooperativa sociale, un’azienda agricola che lotta contro il caporalato o un laboratorio che dà lavoro a persone fragili, centomila persone che fanno la stessa scelta significano 2,5 milioni di euro di ordini in pochi giorni: stipendi, inserimenti lavorativi, filiere che restano in piedi”.

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