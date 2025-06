Caro voli, Codacons: ecco quanto costa viaggiare ad agosto verso l’estero

Non c’è vacanza senza caro voli. Con l’avvicinarsi delle partenze estive le tariffe aeree aumentano e, spiega il Codacons, “l’acquisto di un biglietto aereo può trasformarsi in un vero e proprio salasso”. Per un volo diretto verso le località di mare e le principali destinazioni turistiche d’estate, i biglietti variano fra i 600 e gli 800 euro verso Grecia, Spagna ed Egitto, mentre servono 1600 euro per Zanzibar e Seychelles.

Quanto costa viaggiare all’estero ad agosto?

Il Codacons sta monitorando i listini del comparto aereo e, da una ricerca svolta su siti specializzati, ha cercato di capire quanto costa volare verso l’estero ad agosto, nei giorni principali dell’estate, quando molti sono in partenza per le mete turistiche.

Chi acquista oggi un volo di andata e ritorno per la settimana centrale di agosto, spiega allora il Codacons, si ritrova a spendere, a seconda della città di partenza, tra i 600 e gli 800 euro per raggiungere le località di mare più famose di Grecia, Spagna ed Egitto.

“Ad esempio il volo di andata e ritorno da Verona e Rodi parte da un minimo di 818 euro nella settimana 16-23 agosto, quello da Catania a Sharm el-Sheikh da 700 euro (7-14 agosto), mentre per andare da Roma a Tenerife dal 10 al 17 agosto la spesa minima è di 681 euro. Servono – prosegue l’associazione – 659 euro da Napoli a Gran Canaria e da Bologna a Rodi, 624 euro da Verona a Creta, 600 euro circa da Pisa e Milano a Sharm el-Sheikh”.

Il conto diventa più pesante se si scelgono destinazioni estere più esclusive. Il Codacons ha trovato che servono oltre 1.600 euro per raggiungere ad agosto Zanzibar partendo da Milano o Roma, e quasi la stessa cifra se da Milano si vola alle Seychelles. Un po’ più bassa la spesa del volo per le Maldive: servono circa 1.200 euro partendo da entrambe le città, più o meno lo stesso prezzo per volare da Roma a Phuket (Thailandia). Per Capo Verde la spesa minima tra andata e ritorno è di 900 euro partendo da Fiumicino, 795 euro da Milano.