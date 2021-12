Corridoi turistici covid-free: attenzione ai falsi pacchetti

I corridoi turistici covid-free sono viaggi organizzati nel rispetto delle misure anti-covid e sono operativi solo per Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto, limitatamente alle zone turistiche di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam. Federconsumatori: online dilaga la vendita di falsi pacchetti

Bello il pacchetto turistico covid-free, ma attenzione che sia reale. Il viaggio attraverso i corridoi turistici covid-free consente a vaccinati e guariti di partire in vacanze controllate secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria anti-covid, ma attenzione ai falsi.

Secondo Federconsumatori, infatti, online sono sempre più diffuse la promozione e la vendita di pacchetti turistici che si spacciano per “corridoi covid-free” pur non risultando realmente tali sulla documentazione ufficiale, in quanto la dicitura non è indicata.

Corridoi turistici covid-free, di cosa si tratta

Ma cosa sono i corridoi turistici covid-free? Sono viaggi turisti controllati, organizzati e gestiti da operatori turistici, i quali sono anche chiamati ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza anti-covid secondo il documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID_19 nei corridoi turistici Covid-free”.

I requisiti dei viaggi sono dettagliati e le mete sono strettamente selezionate. I corridoi turistici Covid-free sono infatti operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto, limitatamente alle zone turistiche di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam.

Corridoi turistici covid-free, cosa c’è da sapere

Il Ministero della Salute ha autorizzato in via sperimentale i Corridoi turistici covid-free con Ordinanza 28 settembre 2021– L’Ordinanza è in vigore dal 30 settembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe.

Come riporta anche il sito Viaggiaresicuri, «sono considerati “Corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato all’Ordinanza 28 settembre 2021».

Questi viaggi sono inoltre autorizzati ai sensi solo della normativa italiana. I viaggiatori devono dunque continuare a rispettare le disposizioni previste per l’ingresso dalle autorità locali dei Paesi di destinazione (ad esempio, compilazione di formulari di salute pubblica o di localizzazione del passeggero, se richiesti).

Possono partire e avvalersi di un corridoio turistico covid-free solo i viaggiatori con certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in alternativa, la certificazione di avvenuta guarigione.

I viaggiatori devono poi sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, con esito negativo, nelle 48 ore prima della partenza e nelle 48 ore precedenti il ritorno, in loco se la permanenza all’estero supera i 7 giorni e all’arrivo in aeroporto in Italia al ritorno.

Federconsumatori: deve essere covid-free anche la struttura

Oggi Federconsumatori avverte: attenzione ai falsi pacchetti turistici covid-free. Nel pacchetto e nella documentazione emessa dopo la prenotazione, spiega l’associazione, «deve essere specificato che non solo il volo, ma anche la struttura ricettiva sia covid-free». Online invece si trovano falsi pacchetti in cui solo il volo rientra in tale tipologia.

«Questo, oltre a rappresentare una vera e propria truffa a danno degli utenti, rappresenta anche un rischio per la loro sicurezza – spiega Federconsumatori – Per questo invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione prima di acquistare questa tipologia di viaggio, verificando che sia il viaggio, sia la struttura turistica siano realmente covid-free».