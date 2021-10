DiscoverEU, dalla Commissione europea 60 mila pass ferroviari per i giovani

60 mila pass ferroviari per i giovani europei. Attraverso l’iniziativa DiscoverEU la Commissione europea fornirà pass ferroviari gratuiti a 60 mila europei di età compresa tra i 18 e i 20 anni.

Sarà possibile presentare domanda dalle 12.00 di domani, 12 ottobre, alle 12.00 del 26 ottobre, per poter viaggiare nel 2022, che sarà proclamato Anno europeo dei giovani.

DiscoverEu, giovani alla scoperta dell’Europa

DiscoverEU è una iniziativa europea che offre ai giovani l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento. Si viaggia soprattutto in treno.

Dall’inizio dell’iniziativa, nel giugno 2018, quasi 70 mila giovani hanno ottenuto un pass DiscoverEU. La prossima tornata si svolgerà dunque dal 12 ottobre al 26 ottobre.

Questo ciclo di candidature è aperto ai giovani europei nati tra il 1º luglio 2001 e il 31 dicembre 2003. Eccezionalmente, a seguito del rinvio delle precedenti edizioni a causa della pandemia di COVID-19, potranno fare domanda anche i giovani di 19 e 20 anni.

Ha detto Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani: «Sono molto lieta di aprire questo nuovo ciclo di DiscoverEU e dare a 60 000 giovani la possibilità di scoprire la ricchezza del nostro continente. Sulla scorta della designazione del 2022 quale Anno europeo dei giovani da parte della Commissione, DiscoverEU è tornato più nutrito che mai e, a partire da marzo 2022, offrirà ai giovani nuove opportunità di viaggiare in treno, ampliare i propri orizzonti, sviluppare il proprio apprendimento, arricchire le proprie esperienze e incontrare altri giovani europei durante il tragitto».

Il progetto e il pass ferroviario

I candidati selezionati potranno viaggiare tra marzo 2022 e febbraio 2023 per un periodo massimo di 30 giorni. Poiché l’andamento della pandemia è ancora incerto, a tutti i viaggiatori saranno offerte prenotazioni flessibili attraverso un nuovo pass mobile. La data di partenza può essere modificata fino al momento della partenza. I pass di viaggio mobili hanno una validità di un anno.

I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al massimo da cinque persone (tutte rientranti nella fascia di età ammissibile). Per incoraggiare i viaggi sostenibili e contribuire in tal modo al Green Deal europeo, i partecipanti a DiscoverEU viaggeranno prevalentemente in treno. Tuttavia potranno anche utilizzare altri mezzi di trasporto come l’autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, l’aereo così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo dell’UE.

In tal modo potranno partecipare all’iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o insulari. A ogni Stato, spiega la Commissione, è attribuita una quota di pass, in base al rapporto tra la sua popolazione e la popolazione totale dell’Unione europea.