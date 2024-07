È l’estate dei rincari. Vacanze esclusive, i prezzi del lusso: fino a 77 mila euro per una settimana a Positano

È l’estate dei rincari, denuncia il Codacons, con prezzi al rialzo per trasporti, alloggi, stabilimenti balneari. Fuori misura i prezzi delle vacanze di lusso “esclusive”: fino a 77 mila euro per una settimana a Positano, fino a 54 mila euro per una suite presidenziale a Bressanone e 39 mila euro per 7 giorni su uno yacht a Porto Cervo

È l’estate dei rincari. Dagli hotel al telepass, tutto costerà di più. Chi si appresta a partire nell’estate 2024 dovrà tener conto di tariffe in aumento per trasporti e hotel, stabilimenti balneari, parchi e musei. Le associazioni dei consumatori lo ripetono da giorni in vista delle vacanze estive di quest’anno. E non mancano prezzi particolari segnalati dal Codacons. Prezzi “fuori controllo”, afferma l’associazione, che si riferisce (lo diciamo in anticipo) a strutture di lusso, resort esclusivi, suite presidenziali e vacanze su yacht privati – non una vacanza per tutti, per usare un eufemismo. Si parla in questo caso di prezzi che arrivano fino a 77 mila euro per una settimana in una villa esclusiva a Positano e a 63 mila euro in Sardegna.

I prezzi delle vacanze esclusive

Eccoli dunque, i prezzi del lusso trovati dal Codacons. Oltre al soggiorno a Positano in villa esclusiva da 77 mila euro per la settimana 10-17 agosto, da segnalare anche i 54 mila euro per una suite presidenziale in una struttura di Bressanone, i 39 mila euro per una settimana su uno yacht privato a Porto Cervo, gli oltre 37 mila euro per una villa a Taormina e i 30 mila euro per uno chalet a Ortisei. Prezzi insomma non da “comuni mortali”.

Anche i prezzi aerei di destinazioni lontane ed esotiche lievitano a livelli abnormi e fuori dalla portata del conto corrente. Il Codacons ha trovato che “un biglietto aereo da Roma a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) può arrivare a costare ad agosto, a seconda del vettore scelto e delle coincidenze, 19.640 euro; fino a 15.970 euro il volo per Honiara (isola di Guadalcanal), 15.152 euro quello per Apia (isola di Samoa)”.

Estate dei rincari, le tariffe che vanno su

Si dirà che sono tariffe per una ristretta nicchia di ultra privilegiati. Per tutti gli altri ci sono invece i “normali” rincari, viene da segnalare dando un’occhiata al monitoraggio dei prezzi fatto dal Codacons.

Le vacanze estive 2024 partono intanto con i rincari di chi si sposta in auto. Da oggi aumentano le tariffe del Telepass, con l’offerta Base che passa da 1,83 a 3,90 al mese (+113%), la Easy che passa da 2,50 a 4,64 euro al mese (+85,6%), la Plus da 3 a 4,90 euro al mese (+63,3%). Più cari anche pedaggi e parchimetri, saliti nell’ultimo mese del +2,1% su base annua.

I prezzi dei biglietti aerei nazionali in un solo mese sono aumentati del 24,4%, +7,3% quelli internazionali, mentre i treni segnano un +9,3% sul 2023, ma se si considerano solo le tariffe dei voli per la settimana centrale di agosto con destinazione le principali località di mare italiane ed estere, i rincari sono nell’ordine del +20% rispetto all’estate dello scorso anno.

Rincarano anche gli alloggi. I listini di hotel, case vacanze, b&b e strutture ricettive in genere, sempre per il periodo di agosto, registrano nelle principali località italiane aumenti compresi tra il +15% e il +25%.

“Questo – spiega il Codacons – anche per effetto dei “prezzi dinamici” (simili a quelli degli aerei) adottati da un numero crescente di strutture: al crescere della domanda, le tariffe dei soggiorni salgono in modo automatico”.

Aumentano, ma meno, gli stabilimenti balneari, che salgono del 5% ad agosto, e i prezzi di parchi, musei e giardini, saliti nell’ultimo mese del +2,1%. Alcune semplicemente non sono vacanze per tutti. Altre saranno comunque vacanze scarsamente accessibili alle famiglie già provate dalla fiammata dell’inflazione degli ultimi anni.

